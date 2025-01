"Messi, Messi" na trybunach. Oto co zrobił Ronaldo

Cristiano Ronaldo ma za sobą kolejny udany wieczór w lidze saudyjskiej. Jego Al-Nassr pokonało w czwartek Al-Raed 2:1. Tym samym zanotowało trzecie z rzędu zwycięstwo, a od początku 2025 r. pozostaje niepokonane. Sam Portugalczyk miał szczególne powody do zadowolenia. Nie dość, że zaliczył niezwykle udany występ, to jeszcze odgryzł się kibicom rywala.

Świetny mecz Ronaldo w Arabii. Gol i asysta

39-letni gwiazdor miał udział przy obydwu trafieniach dla swojego zespołu. W 35. minucie dośrodkowanie z rzutu wolnego posłał Marcelo Brozović, a Ronaldo czubkiem buta trącił piłkę i wpakował ją do siatki. Z kolei tuż po przerwie zanotował asystę przy golu Nawafa Boushala. Znakomicie odegrał do niego na skrzydło, a ten rozpędził się i uderzył z ostrego kąta. Ostatecznie skończyło się wynikiem 2:1, bo honorową bramkę dla Al-Raed w 76. minucie zdobył Amir Sayoud.

Występ Cristiano Ronaldo zostanie zapamiętany z jeszcze jednego powodu. Chodzi o jego niestandardowe zachowanie na prowokacyjne okrzyki kibiców rywala. Ci podobnie jak na innych saudyjskich stadionach skandowali: "Messi, Messi!", sugerując, że Argentyńczyk jest od niego lepszy. Tego typu sytuacje często denerwowały pięciokrotnego zdobywcę Złotej Piłki. Reagował na nie z irytacją, złością i nie raz dał się ponieść emocjom. Tym razem było inaczej.

Stadion krzyczał: "Messi, Messi!", a tu taki gest Ronaldo. Wystarczyło

Ronaldo usłyszał wspomniane okrzyki, gdy przy stanie 1:0 schodził na przerwę do szatni. Wtedy, zamiast się złościć, przyłożył dłoń do ucha, jakby domagał się, by robili to głośniej. Następnie posłał w ich kierunku szeroki uśmiech i zniknął w tunelu.

Gol strzelony przeciwko Al-Raed był już 15. w wykonaniu Ronaldo w trwającym sezonie Saudi Pro League. Piłkarz Al-Nassr prowadzi w klasyfikacji strzelców. Nad drugim Karimem Benzemą (Al-Ittihad) ma dwa gole przewagi, a nad trzecimi Marcosem Leonardo i Aleksandarem Mitroviciem (obaj Al-Hilal) - trzy.