A jednak! Nici z wielkiego transferu Barcelony?! "Martwy punkt"

Choć kontrakt Marcusa Rashforda z Manchesterem United obowiązuje jeszcze przez ponad trzy lata, to wszystko wskazuje na to, że Anglik lada moment odejdzie z klubu. Do niedawna najbliżej było mu do FC Barcelony, z którą rozpoczął negocjacie. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami medialnymi w całej sprawie nastąpił zwrot akcji. Jaka przyszłość czeka Rashforda?

