Klamka zapadła. Boniek straci posadę w UEFA. Powód mógł być tylko jeden

26 października 2012 roku, tuż po mistrzostwach Europy, Zbigniew Boniek został prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jego kadencja znacząco wpłynęła na obecny wygląd naszego futbolu. 80-krotny kadrowicz nie bał się gruntownych reform oraz podejmował ryzykowne, czasami wręcz kontrowersyjne decyzje. Mimo to okres jego prezesury kibice i eksperci w większości wspominają pozytywnie.

Boniek odejdzie z UEFA. Sam to potwierdził

Kadencja Bońka na stanowisku szefa PZPN wygasła 18 sierpnia 2021. Jego posadę przejął Cezary Kulesza. Niecałe trzy miesiące wcześniej - 20 kwietnia 2021 roku - Zbigniew Boniek został wybrany jednym z sześciu wiceprezesów UEFA na czteroletnią kadencję. Zgodnie z przepisami międzynarodowej organizacji piłkarskiej "nikt nie może być prezydentem lub członkiem komitetu przez więcej niż dwie kadencje". Dodatkowym warunkiem jest dalsza praca w krajowym związku.

Z tego powodu w kwietniu tego roku Boniek przestanie być wiceprezesem UEFA. Jego kadencja wygaśnie, ponieważ nie zajmuje obecnie żadnej posady w PZPN. - Mój mandat wiceprezydenta UEFA wygasa 4 kwietnia, więc decydować będą inni. Dobrze by było, aby nikt przy Lidze Mistrzów nie majstrował przez następnych 10 lat - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport.

Przy okazji 68-latek wypowiedział się nt. nowego formatu Ligi Mistrzów, której faza ligowa dobiegła końca w ostatnią środę. Jak nasz legendarny reprezentant ocenia zmiany wprowadzone przez UEFA? - Uważam, że nowa formuła jest bardzo ciekawa i mam nadzieję, że pozwolimy ludziom się do niej przyzwyczaić i nie będziemy przy tym dłubali, a raczej czy nie będą przy tym majstrowaIi - mówił.

- Dobrze by było, aby nikt przy Lidze Mistrzów nie majstrował przez następnych 10 lat. Podoba mi się też fakt, że nie ma już windy, która pozwalała trzeciej drużynie z fazy grupowej Ligi Mistrzów zjechać do Ligi Europy, a trzeciej z LE do Ligi Konferencji. Trzeba walczyć do końca, grać na maksa - tłumaczył. Boniek przestanie być również członkiem komitetu wykonawczego, do którego dołączył w 2017 roku.