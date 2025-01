Fatalne wieści dla FC Barcelony. Gwiazdor wciąż poza grą

Daniego Olmo zabrakło w meczach Ligi Mistrzów z Benfiką Lizbona (5:4) i Atalantą Bergamo (2:2) oraz w spotkaniu La Ligi z Valencią (7:1). Prawie dwa tygodnie temu nabawił się urazu mięśniowego w trakcie starcia z Getafe (1:1), a lekarze nie byli w stanie określić, jak długo będzie trwała jego przerwa w grze. Niestety, pauza tylko się przedłuża.

Olmo wciąż poza kadrą Barcelony

Kiedy Dani Olmo jest do dyspozycji Hansiego Flicka, to gra na wysokim poziomie, daje dobre wejścia z ławki rezerwowych. Ale brakuje stabilności i regularności u hiszpańskiego pomocnika. Wszystko przez różne urazy i kontuzje, które wykluczyły go z 11 meczów w tym sezonie w barwach Barcelony. Do tego trzeba doliczyć kłopoty z rejestracją na początku sezonu i w styczniu, to kolejne kilka straconych spotkań.

Aktualnie Olmo leczy kontuzję naciągniętego mięśnia łydki. Jak podawały w czwartek hiszpańskie media, Hiszpan wciąż nie może trenować z drużyną. Nie pojawił się na treningu regeneracyjnym po meczu z Atalantą. Dlatego jego występ w ligowym meczu z Deportivo Alaves stanął pod znakiem zapytania.

Najnowsze wieści wskazują, że sprawa jest już jasna i nie zobaczymy Olmo w ten weekend na boisku. Piłkarz ma wciąż czuć dyskomfort i nie być dobrej myśli. Negatywnie sytuację ocenili też lekarze.

"Odczucia Daniego Olmo nie są dobre. Hiszpan nie zagra w meczu z Deportivo Alavés" - przekazał hiszpański dziennikarz Adrià Albets.

Pierwotnie Olmo miał być gotowy już na Atalantę, ale walka z urazem okazała się trudniejsza, niż zakładano. Hiszpan wypada zatem z kadry na ligowy mecz z zespołem z Kraju Basków, przegapi czwarte spotkanie z rzędu. Ma być jednak gotowy na wyjazdowe starcie z Valencią w Copa del Rey (6 lutego). Mówi się także, że Olmo potrzebuje odpoczynku po ostatnim zamieszaniu z rejestracją, to było dla niego obciążenie psychiczne.

Dani Olmo zagrał w tym sezonie w 18 meczach, strzelił sześć goli i zanotował trzy asysty. Ma ważny kontrakt z Barceloną do końca czerwca 2030 r.

Mecz FC Barcelona - Deportivo Alaves w niedzielę o godzinie 14:00.