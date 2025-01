Skandaliczne sceny. Kibice AZ Alkmaar znowu zaczęli. I się doigrali

AZ Alkmaar trafiło jesienią 2023 roku na listę zdecydowanie najmniej szanowanych zagranicznych klubów w Polsce. Gdy Legia Warszawa przybyła do Holandii w październiku na mecz fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, wydarzył się niebywały skandal. Jeszcze przed meczem "popis" dały lokalne władze, które wręcz ksenofobicznie podchodziły do polskich kibiców. Wedle relacji działaczy Legii, Polacy nie mieli tamtego dnia prawa przebywać w Alkmaar. Gdy tylko policjanci usłyszeli gdziekolwiek nasz język, zabierali osobę do radiowozu i wywozili poza miasto.

Już po meczu piłkarze i działacze Legii zostali brutalnie potraktowani przez lokalnych funkcjonariuszy i stewardów. Prezes Legii Dariusz Mioduski skończył pobity, a Josue oraz Radovan Pankov zostali zatrzymani za rzekomą napaść na członków lokalnego personelu. Ten drugi został potem nawet skazany przez holenderski sąd. Miał wypłacić "poszkodowanemu" stewardowi 1500 euro i zapłacić jeszcze 750 euro grzywny.

Jak się okazuje, równie niewiele klasy co lokalne władze, mają pseudokibice z Alkmaar. O ich brutalności już także w 2023 roku przekonał się West Ham, gdy po półfinale Ligi Konferencji Europy (West Ham wygrał dwumecz 3:1), kibole z Holandii zaatakowali sektor rodzinny na stadionie w Londynie i gdyby nie postawa lokalnych kibiców, ucierpiałoby mnóstwo kobiet oraz dzieci, w tym rodziny zawodników.

Teraz Holendrzy znów zaatakowali. Tym razem na Węgrzech. W czwartek 30 stycznia AZ mierzyło się w fazie ligowej Ligi Europy na wyjeździe z Ferencvarosem. Gospodarze wygrali 4:3, ale to nie było jedyne węgierskie zwycięstwo tego dnia. Internet obiegły nagrania w wielkiej bójki pomiędzy kibicami z Alkmaar a stewardami na stadionie w Budapeszcie. Holendrzy najpewniej chcieli dostać się na trybunę kibiców przeciwnej drużyny, ale nic z tego.

Na nagraniach widzimy, że stewardzi skutecznie poradzili sobie z kibolami z Holandii i powstrzymali ich przed jeszcze większą "rozróbą". Na portalu X pojawiły się nawet doniesienia, wedle których część stewardów to byli przebrani pseudokibice Ferencvarosu. Jednak nie ma niezbitych dowodów na tę "konspirację".