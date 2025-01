Stało się! Neymar ogłosił wielki powrót. Absolutny hit!

Latem 2023 roku Neymar odszedł z Paris Saint-Germain do Al-Hilal za aż 90 milionów euro. Saudyjczycy dosłownie obsypali go złotem. Jaki był efekt? Brazylijczyk zmagał się z kontuzją, po której do zdrowia dochodził okrągły rok. Nawet po powrocie na murawę doznawał kolejnych urazów. W końcu władze klubu nie wytrzymały.

Oficjalnie. Neymar wraca do Santosu

"Al-Hilal i Neymar zgadzają się na rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron. Al-Hilal Club Company i Neymar Jr. uzgodnili rozwiązanie kontraktu za obopólną zgodą. Klub wyraża wdzięczność i uznanie dla Neymara za to, co zapewnił przez całą swoją karierę w Al-Hilal i życzy zawodnikowi sukcesów w dalszej karierze" - przekazało Al-Hilal, dla którego 32-latek rozegrał zaledwie siedem spotkań.

W takiej sytuacji od razu Neymar zaczął być łączony z powrotem do Santosu, którego jest wychowankiem. Kilka dni temu takie wieści przekazał Fabrizio Romano. "Neymar Jr wraca do Santosu, historia potwierdzona. Here we go! Al Hilal rozwiązało kontrakt Neya ze skutkiem natychmiastowym, ponieważ Brazylijczyk pojedzie teraz na badania medyczne i podpisze kontrakt jako nowy zawodnik Santosu. Powrót do Santosu, powrót do Vila Belmiro" - pisał dziennikarz.

W czwartkowy wieczór wszystko stało się jasne. W mediach społecznościowych 128-krotnego reprezentanta Brazylii pojawił się kilkuminutowy, emocjonalny materiał, za pośrednictwem którego ogłosił swój powrót do rodzimego klubu. Na filmik od razu zareagował profil Santosu.

"Twój dom czeka na ciebie. Twoi ludzie czekają na ciebie. Mój chłopcze z wioski!" - napisano. W latach 2009-2013 Neymar rozegrał dla Santosu łącznie 225 spotkań. Strzelił w nich 136 goli i zanotował 64 asysty. Następnie w 2013 roku za 88 milionów euro wykupiła go FC Barcelona. Cztery lata później trafił do za 222 miliony euro, co do tej pory jest rekordem transferowym w historii piłki nożnej. Teraz po 12 latach wraca do rodzinnej Brazylii.