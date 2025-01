Klub Ronaldo idzie na całość. To byłby transferowy rekord!

Cristiano Ronaldo ma powody do zadowolenia. Już niedługo będzie miał w drużynie nowego kolegę. Będzie nim Jhon Duran. Jak poinformował Fabrizio Romano, Al-Nassr na napastnika Aston Villi wyda aż 77 mln euro plus bonusy. Transfer potwierdził także trener angielskiego zespołu Unai Emery. Kolumbijczyk musi jeszcze przejść testy medyczne i będzie mógł oficjalnie podpisać umowę. Tym samym stanie się najdroższym piłkarzem w historii klubu. Rekord może jednak długo się nie utrzymać.

REKLAMA

Zobacz wideo Roman Kosecki wprost o sytuacji Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie!

Niebywałe, co wyprawia klub Ronaldo. Rekord za rekordem. Ponad 100 mln za Japończyka

Wygląda na to, że Al-Nassr na kupnie Durana się nie zatrzymuje. Jak poinformował "The Athletic", poza nim planuje sprowadzić Kaoru Mitomę. Japoński skrzydłowy od lipca 2022 r. jest zawodnikiem Brighton. W barwach tej ekipy zanotował już 92 mecze, w których strzelił 18 goli i zaliczył 16 asyst. W tym sezonie radzi sobie znakomicie. W 25 występach trafił do siatki pięć razy i trzykrotnie asystował. Według portalu Transfermark.de jego wartość od czasu przejścia od Premier League do teraz skoczyła z trzech do 45 mln euro. Saudyjczycy mają jednak proponować znacznie więcej.

Zdaniem "The Athletic" Brighton odrzuciło już pierwszą ofertę opiewającą na 65 mln euro. Właściciele Al-Nassr się jednak nie zrażają. Dziennikarz CBS Sports James Benge podał właśnie, że szykują następną. - Al-Nassr już przygotowuje drugą i ostateczną ofertę wartą do 90 milionów funtów (ok. 107 mln euro - przyp. red.) za Kaoru Mitomę. Brighton jest niechętne sprzedaży - napisał na platformie X.

Gdyby jednak Brighton skusiło się na saudyjskie pieniądze, Mitoma stałby się nie tylko najdroższym zawodnikiem w historii Al-Nassr, lecz także całej Saudi Pro League. Pobiłby nawet samego Neymara, który zamienił Paris Saint-Germain na Al-Hilal za 90 mln euro plus bonusy. Brazylijczyk okazał się jednak wielkim niewypałem i po siedmiu występach oraz poważnej kontuzji wrócił do Santosu. Kontrakt Kaoru Mitomy z Brighton obowiązuje do końca czerwca 2027 r.