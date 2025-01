Oficjalny komunikat Barcelony pojawił się o 14:57. Fatalne wieści

Od sezonu 2023/2024 FC Barcelona tymczasowo występuje na Estadi Olimpic Lluis Companys. Wszystko przez trwający remont legendarnego stadionu Camp Nou. Do tej pory prace nad przebudową obiektu szły zgodnie z planem. Z tego powodu klub jeszcze do niedawna przekazywał, że drużyna będzie mogła powrócić na swój domowy stadion już w lutym tego roku, nawet mimo trwających prac budowlanych.

Była 14:57. Barcelona przekazała smutne wieści

Tymczasem wszystko wskazuje na to, że w tym sezonie ekipa Hansiego Flicka już na pewno nie zagości na Camp Nou. W czwartek 30 stycznia, tuż przed godziną 15:00, Barcelona za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej poinformowała, że zamierza zwrócić się o zgodę na przedłużenie gry na Estadi Olimpic Lluis Companys do 20 maja. Co prawda na stadionie olimpijskim w tym czasie miały odbyć się wydarzenia muzyczne, jednak najprawdopodobniej nie dojdą one do skutku.

Z tego powodu kataloński klub do końca tego sezonu planuje rozgrywać domowe spotkania na dotychczasowym obiekcie, choć jednocześnie ma nadzieję, że wiosną uda się jeszcze zawitać na Camp Nou. "Klub pragnie powtórzyć, że jego głównym priorytetem jest rozegranie meczów pod koniec tego sezonu na Spotify Camp Nou i zostaną podjęte dalsze wysiłki, aby osiągnąć ten cel" - napisano w oświadczeniu.

Można więc przypuszczać, że proces przebudowy głównego stadionu Barcelony nieco się wydłuża. Zgodnie z pierwotnym planem prace mają zostać ukończone w 2026 roku. Jeśli władze zdecydują się oddać obiekt do użytku wcześniej, trybuny będą mogły być zapełnione w 60 proc. Łączny koszt remontu Camp Nou oraz modernizacja całej infrastruktury stadionu może wynieść aż około 1,5 mld euro. Po remoncie jego pojemność wzrośnie do 105 tysięcy widzów. Powstaną nowe strefy VIP oraz nowy dach o przybliżonej powierzchni 45 tys. metrów kwadratowych.

W środę FC Barcelona na Estadi Olimpic Lluis Companys zremisowała z Atalantą 2:2. W niedzielę rozegra tam 22. kolejkę La Liga przeciwko Deportivo Alaves. Po powrocie na zmodernizowane Camp Nou klub ma zarabiać około 347 milionów euro w roku.