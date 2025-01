Klub Cristiano Ronaldo bije rekordowy transferowy. Zapłacą wielkie pieniądze

Cristiano Ronaldo, Otavio, Mohamed Simakan, Sadio Mane, Aymeric Laporte, Seko Fofana, Ahmed Musa, Marcelo Brozović - to tylko część zawodników, która w ostatnich latach wzmocniła Al-Nassr. Za żadnego z gwiazdorów Saudyjczycy nie zapłacili jednak tyle, ile za najnowszy nabytek.

77 mln euro plus bonusy - tyle kosztować będzie Al-Nassr Jhon Duran. 21-letni napastnik Aston Villi zostanie najwyższym transferem w historii saudyjskiego klubu, bijąc dotychczasowy rekord należący do Otavio. Brazylijczyk z FC Porto kosztował Al-Nassr 60 mln euro.

Będzie to też drugi najdroższy transfer w historii ligi saudyjskiej. Droższy od Durana był tylko Neymar, który zamienił Paris Saint-Germain na Al-Hilal za 90 mln euro plus bonusy. Brazylijczyk okazał się jednak wielkim niewypałem i po siedmiu występach oraz poważnej kontuzji wrócił do Santosu.

O szokującym transferze Durana w mediach społecznościowych poinformował znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Poinformował on nie tylko o kwocie transakcji, ale też o jej innych szczegółach. Wiemy, że transfer dogadano w środę, a już w czwartek Duran przejdzie testy medyczne, po których wyjedzie do Arabii Saudyjskiej.

Rekordowy transfer Al-Nassr

Transfer potwierdził też trener Aston Villi Unai Emery. - To dobra wiadomość dla nas, bo Saudyjczycy płacą bardzo dobre pieniądze. W ciągu dwóch lat rozwinęliśmy bardzo dobrych zawodników i teraz otrzymujemy za nich oferty - powiedział Hiszpan po meczu Aston Villi z Celtikiem w Lidze Mistrzów.

Duran to najskuteczniejszy zawodnik angielskiej drużyny w tym sezonie. W 29 występach Kolumbijczyk zdobył 12 bramek i wyprzedza Olliego Watkinsa oraz Morgana Rogersa. Duran na boisku spędził jednak 1043 minuty, co daje średnio niespełna 36 min na spotkanie.

Kolumbijczyk od dawna był niezadowolony ze swojej pozycji w klubie i nosił się z zamiarem opuszczenia go. Już latem zeszłego roku Duranem zainteresowana była m.in. Chelsea, jednak ostatecznie do transakcji nie doszło.

Duran trafił do Aston Villi w styczniu 2023 r. z Chicago Fire za 20 mln euro. Kolumbijczyk zadebiutował w Premier League już 4 lutego 2023 r. w spotkaniu z Leicester City. Od tamtej pory 21-latek rozegrał w klubie 78 meczów, zdobył 20 bramek.