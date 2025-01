Oto co Krychowiakowi przytrafiło się w dżungli. "Żony nie były zbyt zadowolone"

- My spędziliśmy fajny czas, ale nasze żony nie były zbyt zadowolone - tak o jednej z podróży do Afryki opowiedział Grzegorz Krychowiak. Były reprezentant Polski wyjawił, że wręcz nałogowo podróżuje do różnych krajów świata. Nie boi się nawet ekstremalnych warunków. Jednego razu zdarzyło mu się jednak mocno wystraszyć rodzinę. Wszystko przez podejrzaną wiadomość.

