Hiszpanie zachwyceni Ewą Pajor! Padło porównanie do Lewandowskiego

Kto jest obecnie większą gwiazdą zespołu w FC Barcelonie? Robert Lewandowski u mężczyzn, czy Ewa Pajor u kobiet? Na to pytanie nie sposób miarodajnie odpowiedzieć, ale w Katalonii nie ma to raczej większego znaczenia. Tam cieszą się z obojga naszych reprezentantów. Świadczy o tym choćby wypowiedź dziennikarki katalońskiego "Sport" Marii Tikas. W rozmowie z WP SportoweFakty podkreśliła, że jest wręcz zauroczona grą Pajor i porównała ją, do jej męskiego odpowiednika.

