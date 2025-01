Wielkimi krokami zbliżają się mecze reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. W ostatnim wywiadzie dla TVP Sport selekcjoner Biało-Czerwonych Michał Probierz wyznał, że Liga narodów i mistrzostwa Europy dały im bardzo dużo pod kątem wiedzy. - Bazując na poprzednich starciach z Francją, Holandią i pierwszej połowie z Portugalią, uważam, że jesteśmy w stanie rywalizować jak równy z równym z Hiszpanią i Holandią. Oczywiście pod warunkiem, że wszyscy będą regularnie grali, bo my już na to wpływu nie mamy - podkreślił.

Michał Probierz skomentował ruchy transferowe reprezentantów Polski

Niestety wielu Biało-Czerwonych, którzy ostatnio stanowili o sile naszej reprezentacji np. Nicola Zalewski czy Kacper Urbański, nie grają regularnie. Ten drugi zmienił już klub, a sytuacja zawodnika AS Romy wciaż nie jest jasna. Ponadto swoje w zimowym okienku transferowym barwy zmienili także Mateusz Wieteska, Jakub Moder, Tymoteusz Puchacz, Karol Świderski, czy Mateusz Bogusz.

- Jedno to jest zmiana klubu, a drugie to, by regularnie grali. Grupa piłkarzy zmieniających klub jest dosyć duża. Obserwacje tych zawodników będą istotne pod warunkiem, że będą grali. To jest dla nich w tym momencie najistotniejsze - komentował trener dla Sport.pl.

Polscy napastnicy najskuteczniejsi w Europie

O jedną pozycję możemy być spokojni. Nasi napastnicy na czele z Robertem Lewandowskim strzelają regularnie, co może być dobrym prognostykiem przed meczami z Litwą i Maltą. Zawodnik FC Barcelony do tej pory strzelił 29 goli, z czego 17 w lidze. Łeb w łeb idzie jego rodak - Krzysztof Piątek, który na co dzień gra w Basaksehirze. "El Pistolero" ma na swoim koncie 25 goli w lidze tureckiej i Lidze Konferencji.

Łącznie nasi napastnicy zdobyli 54 bramki, co - według wyliczeń serwisu meczyki.pl - sprawia, że są oni najskuteczniejszym duetem z jednego kraju, licząc najwyższe ligi europejskie. Tuż za nimi uplasowali się... Szwedzi - Viktor Gyokeres ze Sportingu i Alexander Isak z Newcastle. W sumie zdobyli oni jednego gola mniej od Biało-Czerwonych (53 trafienia). Na najniższym stopniu podium znaleźli się Egipcjanie - Mohamed Salach (Liverpool) i Omar Marmoush (Eintracht/Manchester City). Razem zanotowali 43 trafienia.

Zbigniew Boniek reaguje na popis Polaków

Grafikę z tym zestawieniem serwis meczyki.pl zamieścił na swoim Twitterze. Wpis spotkał się z reakcją Zbigniewa Bońka, który w retwittcie użył samych emoji klaszczących dłoni.

Pierwsza kolejka el. do mundialu 2026 zaplanowana została w marcu. Reprezentacja Polski zmierzy się z Litwą i Maltą.

