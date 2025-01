Oto nowy przyjaciel Trumpa. Wcześniej został odznaczony przez Putina

Niemalże od początku swej drugiej kadencji jako prezydent USA, Donald Trump bardzo wyraźnie dał do zrozumienia, że zamierza "rozprawić się" z kwestią nielegalnych imigrantów w kraju. Radykalne podejście Trumpa do tej, a także wielu innych spraw, wzbudziło nieco niepokoju względem nadchodzących mistrzostw świata w piłce nożnej w 2026 roku. Do Kanady, Meksyku i właśnie USA przyjadą drużyny z całego globu, a co za tym idzie ich kibice. Pytanie tylko, czy polityka Trumpa nie utrudni wielu z nich wjazdu na teren USA.

Trump i jego polityka będą kłopotem dla FIFA?

FIFA ma jednak pewne zabezpieczenie w tej sprawie. Jedną z osób będących blisko Trumpa jest prezydent FIFA Gianni Infantino. Szwajcar pojawił się niedawno na zaprzysiężeniu obecnego prezydenta USA, a ich przyjacielskie relacje zbudowały się już wcześniej. Infantino był bardzo zaangażowany w kampanię promującą przyznanie Ameryce Północnej mundialu 2026. Zaś o Trumpie często wypowiadał się w samych superlatywach.

Relacji na linii obu prezydentów przyjrzało się dokładniej "The Athletic". Tamtejsi dziennikarze wypunktowali kilka potencjalnych zagrożeń dla mundialu, związanych z decyzjami Trumpa. Bezwzględna polityka dotycząca imigrantów to bowiem nie wszystko. FIFA ma choćby wieloletnią umowę ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO). Tymczasem Trump zdążył już wycofać USA z tej organizacji. Kolejna sprawa, to fakt, że turniej współorganizują USA, Kanada i Meksyk. Trump ma do swoich sąsiadów chłodny stosunek, lekko mówiąc.

- Stany Zjednoczone będą współgospodarzami imprezy z Meksykiem i Kanadą. Trump natomiast zdążył zagrozić obu tym państwom bardzo wysokimi cłami importowymi - czytamy. "The Athletic" podkreśla także, że Infantino został nagrany podczas zaprzysiężenia Trumpa, gdy śmiał się z żartu, że pod rządami Trumpa Zatoka Meksykańska stanie się Zatoką Amerykańską.

Infantino staje na głowie, by "urobić" sobie Trumpa

Wedle amerykańskich dziennikarzy, to dobry przykład strategii Infantino wobec samego Trumpa. Pojawienie się na zaprzysiężeniu, publiczne chwalenie Trumpa, częste wspominanie o prezydencie w mediach społecznościowych, a do tego zdjęcie wrzucone na Instagrama z wiecu republikańskiego prezydenta USA, na którym widać jak Infantino nosi czerwony krawat na znak poparcia. Wszystko to w celu zbudowania dobrej relacji z Trumpem.

Prezydent FIFA nie pierwszy raz robi coś takiego. Kiedyś odznaczył go nawet Putin

Amerykanie zauważają też, że coś takiego w wykonaniu Szwajcara to żadna nowość. - W 2018 roku FIFA zorganizowała mundial w Rosji, mimo iż kraj ten już w 2014 roku dawał jasno do zrozumienia, że chce przejąć kontrolę nad Ukrainą. W 2019 roku Władimir Putin odznaczył Infantino Orderem Przyjaźni za jego zaangażowanie w ten turniej. Natomiast przy okazji mundialu w Katarze w 2022 roku, Szwajcar wysłał apel do federacji wszystkich 32 uczestników turnieju. Prosił w nim o skupienie się na piłce nożnej i unikanie politycznych spraw. Jak choćby koszmarne warunki pracy, dla robotników z zagranicy. Lub prawa kobiet czy społeczności LGBTQ+ - podsumowuje "The Athletic".

Czy starania Infantino przyniosą FIFA jakiekolwiek korzyści? Przekonamy się, ale jak zauważa "The Athletic" Trump zdążył już publicznie odnieść się do Infantino. Zrobił to choćby podczas Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos, gdzie dziękował prezydentowi FIFA za zaangażowanie w sprawę przyznania USA mundialu.