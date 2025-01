Kiedyś byli najbogatszym klubem świata. Niespodziewane wieści ws. upadłego giganta

Anży Machaczkała nieco ponad dekadę temu próbowało mocno namieszać w rosyjskim, a nawet europejskim futbolu. Jego właścicielem został rosyjski oligarcha i potentat naftowy z Dagestanu - Sulejman Kierimow. Jeden z najbogatszych ludzi w Rosji nie szczędził pieniędzy na drużynę. Sprowadził do niej takie gwiazdy, jak Samuel Eto'o, Roberto Carlos, Balazs Dzsudzsak, Lassana Diarra czy Jurij Żyrkow. Projekt w niedługim czasie okazał się jednak jedną wielką klapą.

Anży Machaczkała ogłasza po latach niebytu. "Powrót do wielkiego futbolu"

W 2009 r. Anży awansowało do najwyższej ligi rosyjskiej i spędziła tam... zaledwie cztery sezony z rzędu. Tylko raz - w 2013 r. stanęło na ligowym podium (3. miejsce), by już rok później zaliczyć spadek. Nie spełniły się także nadzieje o podbiciu europejskich pucharów. Zamiast Ligi Mistrzów, w Machaczkale oglądaliśmy Ligę Europy, a zespół dwukrotnie dochodził w niej do 1/8 finału. Później wsparcie Kierimowa się skończyło. Oligarcha w 2016 r. sprzedał klub i zaczęły się problemy finansowe. Anży co prawda na kolejne cztery sezony wróciło do rosyjskiej Premier Ligi, ale biło się tylko o utrzymanie.

Ostatecznie zespół spadł do trzeciej ligi, a w sierpniu 2022 r. z powodu ogromnych długów stracił licencję i upadł. - Wierzymy, że to nie definitywny koniec. Wierzymy, że Anży pewnego dnia powróci i ta gwiazda znów zaświeci - mogliśmy wówczas przeczytać w oświadczeniu. Okazuje się, że jego autorzy mieli rację. W środę 29 stycznia oficjalnie zakomunikowano, że klub z Dagestanu zostanie reaktywowany.

Jego przedstawiciele poinformowali o tym na Telegramie. - Z radością ogłaszamy, że Anży powraca do wielkiej piłki nożnej! Anży będzie rywalizować w trzeciej lidze rosyjskiej. To wydarzenie zapisze się na kartach historii klubu i będzie sygnałem, że zespół jest gotowy na rozpoczęcie nowego etapu w swoim funkcjonowaniu. Powrót do wielkiego futbolu to szansa na przyciągnięcie nowych sponsorów i inwestorów, co z kolei pomoże zapewnić stabilność sytuacji finansowej klubu. Ponadto jest to szansa na przywrócenie chwalebnych tradycji Anży i przywrócenie zaufania fanów. Po długiej drodze do zdrowia i ciężkich przygotowaniach jesteśmy gotowi ponownie zachwycić pięknymi meczami, niezapomnianymi emocjami i chęcią zwycięstwa - napisali.