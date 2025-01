Media: Oto najdroższy transfer w historii Al-Nassr. Dokonało się!

Zaraz po mistrzostwach świata w Katarze kluby z Arabii Saudyjskiej rozpoczęły podbój europejskiego rynku transferowego. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że wszystko poszło zgodnie z ich planem. Do tamtejszej ligi trafiły gwiazdy, takie jak Karim Benzema czy Neymar. Prekursorem przenosin na Bliski Wschód był Cristiano Ronaldo, którego odejście z Manchesteru United do Al-Nassr spokojnie można nazwać historycznym i przełomowym.

Do klubu Ronaldo dołączy wielka gwiazda! To już przesądzone

Saudyjczycy do tej pory nie zwalniają tempa. Wszystko wskazuje na to, że w obecnym okienku dokonają kolejnego wielkiego transferu. Jak we wtorkowy wieczór przekazał Florian Plettenberg ze Sky Sports, za moment do drużyny legendarnego Portugalczyka ma dołączyć Victor Boniface.

Nigeryjczyk jest jedną z gwiazd Bundesligi. W zeszłym sezonie był niesłychanie ważną postacią w Bayerze Leverkusen, który pod wodzą Xabiego Alonso pierwszy raz sięgnął po krajowe mistrzostwo. Wówczas Boniface strzelił w lidze 14 bramek. Dziś po dziesięciu meczach ma ich już sześć, jednak za chwilę spróbuje sił w nowej drużynie.

Z informacji przekazanych przez niemieckiego dziennikarza wynika, że transakcja jest na ostatniej prostej. "Osiągnięto całkowite porozumienie" - czytamy. 24-latek przeszedł już testy medyczne, a oficjalne komunikaty finalizacji transferu ze strony Bayeru i Al-Nassr mają pojawić się w najbliższym czasie.

Saudyjczycy zapłacą mistrzom Niemiec za Boniface'a ponad 60 milionów euro! Sam piłkarz w nowym zespole będzie zarabiał 15 milionów euro netto rocznie. Tym samym będzie to najdroższy transfer w historii Al-Nassr. Do tej pory na pierwszym miejscu widniało nazwisko Portugalczyka Otavio ściągniętego z Porto za równe 60 milionów euro w zeszłym sezonie. Co ciekawe, na liście rekordów kupna Al-Nassr próżno szukać Cristiano Ronaldo. 1 stycznia 2023 roku gwiazdor po rozwiązaniu umowy z United trafił do Arabii Saudyjskiej jako wolny agent.

W ostatnich dniach z klubu odszedł Anderson Talisca, który trafił do Fenerbahce Sebastiana Szymańskiego. Al-Nassr potrzebowało następcy Brazylijczyka. Postawiono na Boniface'a, który wspólnie z Ronaldo będzie stanowił o ofensywnej sile drużyny. W 2023 roku Bayer Leverkusen zapłacił za Nigeryjczyka prawie 22 miliony euro belgijskiemu Unionowi SG. Łącznie napastnik rozegrał dla niemieckiej drużyny 49 meczów. Zdobył w nich 29 bramek i zanotował 11 asyst. Po 17. kolejkach Al-Nassr zajmuje czwarte miejsce w tabeli 35 punktami na koncie.