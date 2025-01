Cała Polska czekała na wieści ws. Szczęsnego. Flick zdecydował. "Dzieje się"

Niemal cztery miesiące przyszło czekać nam, aż Wojciech Szczęsny wygryzie Inakiego Penę ze składu Barcelony. Jesienią Hiszpan nie popełniał błędów, dobrze spisywał się w meczach z dużymi rywalami. Ale są pewne elementy, w których Pena nie przeskoczy Szczęsnego. Wpływ Polaka na szatnię Barcelony jest coraz większy. Flick też to musiał odczuć i zauważyć.

Flick odszedł od swojej zasady

Pytanie o obsadę bramki "Blaugrany" padało na każdej przedmeczowej konferencji prasowej. Hansi Flick nie ujawniał decyzji, zasłaniając się tym, że decyzję podejmie w dniu meczu. Fani żyli w niepewności, sami bramkarze także, ale z drugiej strony to napędzało rywalizację w Barcelonie.

Po ostatnim meczu z Valencią (7:1), który był debiutem Szczęsnego w La Liga, Flick ogłosił, że to Polak zagra z Atalantą w Lidze Mistrzów. Zaskoczył, wyłamał się ze swoich założeń. Ale nie da się tego odebrać inaczej niż sygnał, że w "Blaugranie" właśnie nastał czas Polaka.

Trochę trzeba było na to czekać, ale nie można mieć pretensji do Flicka, że stawiał na Penę. Ta decyzja broniła się sportowo, miała konkretne podstawy, była logiczna. Generalnie Hiszpan nie zawodził, zachował czyste konto w ligowym El Clasico, zatrzymał Bayern w Lidze Mistrzów, długo utrzymywał dobry wynik z Betisem. Ale Polscy fani Barcelony tylko czekali na jeden poważny błąd Hiszpana, który wymusi zmiany w bramce. Ten się jednak nie przydarzył, co też jest potwierdzeniem, że Pena zanotował spory postęp. Jeszcze rok temu był najgorszym bramkarzem La Ligi, ale jesienią dawał powody do tego, by mu zaufać.

On sam podkreślał, że cieszy się, iż może uczyć się od Szczęsnego i przy nim rozwijać. To zresztą osobliwa sytuacja. Polak był jednocześnie konkurentem, kolegą z szatni i swego rodzaju mentorem Peni, pozwalał czerpać ze swojego doświadczenia. Niewątpliwie to Polak miał wpływ na dobrą formę Hiszpana.

Ale prędzej czy później musiało dojść do sytuacji, w której Szczęsny będzie miał większą szansę na grę. Przyszły mecze pucharowe, gra o pierwsze trofeum. Hiszpańskie media podawały, że dojdzie do podziału bramkarzy na rozgrywki, czego nie widzieliśmy w Barcelonie od dziesięciu lat. Szybko jednak widzieliśmy, że ta formuła nie będzie miała racji bytu na dłuższą metę.

Szczęsny przekonał Flicka

Na pewno samą renomą nie dało się przekonać Flicka tak łatwo, choć klasa i doświadczenie Szczęsnego są niepodważalne. Musiał zapracować na to, aby dostać szansę. Niemiec jest wymagającym trenerem, ale też wyrozumiałym i empatycznym. Wiedział, że Polak potrzebuje czasu, aby pozbyć się rdzy. Miesiące bez gry i treningu zrobiły swoje. Mentalnie był na emeryturze i potrzebował czasu, by na nowo poczuć głód gry.

Właściwie od początku przygody z Barceloną Szczęsny jest chwalony przez sztab i samego Flicka - za swoją pracę na treningach, za współpracę z pozostałymi piłkarzami i pozytywny wpływ na szatnię. Buduje atmosferę, pomaga innym zwiększyć pewność siebie i wiarę we własne możliwości. To robi wrażenie na trenerach, co słychać na konferencjach prasowych.

- Gdy mówię coś dobrego o Wojtku, to znaczy, że to słabość Inakiego... - nie podoba mi się to. Moja praca to podejmowanie decyzji. Dla mnie "Tek" [pseudonim Szczęsnego - red.] jest oczywiście doświadczony i ma dobrą osobowość, ale obaj są świetnymi bramkarzami. Zdecydowałem się z moim sztabem na Wojtka, to jest klucz, nic więcej. W przeszłości Inaki wykonał dobrą pracę, ale teraz podejmuję taką decyzję. Ja zawsze patrzę na zespół i tak działamy - tak mówił Flick we wtorek.

Tę osobowość Szczęsny pokazał w drugiej połowie z Benfiką. Po koszmarze, który przeżył w pierwszej części, nie załamał się, a przeciwnie - był pierwszym, który mówił w szatni, że remontada jest możliwa. Sam Flick także był pod wrażeniem przemiany Polaka w trakcie meczu. To musiało zaprocentować.

Dla hiszpańskich dziennikarzy wątpliwości z każdym dniem było coraz mniej. Oni mają swoje dojścia do pracowników klubu, którzy odsłaniają przed nimi kulisy życia Barcy. Wszelkie doniesienia od wiarygodnych mediów jednoznacznie wskazywały, że Szczęsny stał się faworytem Flicka. Stawia na niego w trzecim meczu z rzędu, szóstym w tym miesiącu. Argument o tym, że ze Szczęsnym w składzie Barcelona wygrała wszystkie mecze, jest po prostu wygodny. Ale biorąc pod uwagę wszystkie wypowiedzi i wybory Flicka, nie da się inaczej na to patrzeć niż jako jasny sygnał, że Polak jest wreszcie numerem jeden w bramce Barcelony.

Chwilo, trwaj!

To, jakie błędy popełniał Szczęsny w styczniu, przerażało. Polak był "elektryczny" i nie da się temu zaprzeczyć. Ale kto by nie był taki po tylu miesiącach bez gry? Flick mówił wprost, że popełnianie błędów jest ludzką rzeczą. - Który zawodnik nie popełnia błędów? To normalne. Szczęsny popełnił kilka błędów, ale wszyscy je popełniają. Wygrywamy razem, przegrywamy razem - jesteśmy drużyną. Podobało mi się to, co zobaczyłem w drugiej połowie. Wojtek uratował nas, kiedy zatrzymał świetną szansę Benfiki - bronił Szczęsnego po ostatnim meczu Ligi Mistrzów

Sytuacja Szczęsnego pokazuje, ile znaczy charyzma w wielkim klubie, jak dużą przewagę daje silna osobowość i wyjątkowy charakter. Barcelona potrzebowała kogoś takiego jak Wojciech Szczęsny. Cieszmy się, że mamy dwóch Polaków w głównych rolach serialu pt. "FC Barcelona Hansiego Flicka", zanim będzie za późno. Dzieje się coś, na co polscy kibice czekali miesiącami.