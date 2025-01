Wielki zwrot ws. Stępińskiego. Odpowiedział tak, że lepiej się nie da

Dla Mariusza Stępińskiego ostatnie miesiące były bardzo trudne. Polak skrytykował fanów Omonii Nikozja, którzy podczas meczu Ligi Konferencji Europy z Legią Warszawa (0:3) wywieszali na stadionie komunistyczne banery, wychwalające m.in. radziecką Armię Czerwoną, która - według ich narracji - w 1945 roku "wyzwoliła" Warszawę z rąk nazistów. Wywołało to ogromny skandal, ale jak się niestety okazało, tylko w Polsce. UEFA nawet nie ukarała Cypryjczyków za ich postawę, po prostu lekceważąc całą sprawę.

REKLAMA

Zobacz wideo Fenomenalny Wąsek! Nowy rekord życiowy i najlepszy występ w karierze

Stępiński "przypadkiem" stał się głębokim rezerwowym

Wracając jednak do Stępińskiego, po uderzającej w pseudokibiców wypowiedzi, Polak, który do meczu z Legią był podstawowym napastnikiem i najskuteczniejszym graczem Omonii, został odsunięty od pierwszego składu. Jak za machnięciem jakiejś magicznej różdżki. Pierwsze trzy mecze ligowe Omonii po starciu z Legią przesiedział na ławce. Później dostawał "ogony" od trenera, jednak wciąż nic w porównaniu z tym, co było wcześniej.

Nikt nie miał wątpliwości, że decyzja była narzucona odgórnie i napędzana zemstą za krytykę kibiców. Pojawiały się też doniesienia o możliwym odejściu Polaka z Omonii, a zainteresowane jego sprowadzeniem miały być m.in. Lech Poznań i Motor Lublin. Nic z tego nie wyszło, a Stępiński najpewniej spędzi w Omonii co najmniej kolejne pół roku. Możliwe jednak, że nie będzie to czas w pełni zmarnowany.

Omonia poszła po rozum do głowy? Stępiński dostał szansę i pokazał klasę

Polski napastnik wyszedł w podstawowym składzie na mecz 1/4 finału Pucharu Cypru przeciwko AEL Limassol. To pierwszy taki przypadek o meczu z Legią. Zespół z Nikozji pewnie pokonał rywali 3:0 i awansował do półfinału, a Stępiński nie zmarnował szansy. W 68. minucie Polak podwyższył wynik meczu na 2:0.

Wysłał tym samym sygnał, że trudne dwa miesiące go nie złamały. Czy to początek nowego rozdania dla niego w Omonii? Po jednym występie od pierwszej minuty nie sposób stwierdzić, ale Stępiński potwierdził, że jeśli Cypryjczycy przestaną się obrażać, to mogą na tym tylko zyskać. Następny mecz, tym razem ligowy, Omonia rozegra w sobotę 1 lutego na własnym boisku przeciwko 10. w tabeli Karmiotissie FC.