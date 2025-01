Burza po decyzji Flicka ws. Szczęsnego! "To coś osobistego"

Wojciech Szczęsny dość niespodziewanie wskoczył do bramki FC Barcelony. Polak, ku uciesze polskich kibiców, zadebiutował na początku stycznia w starciu pucharowym z czwartoligowym UD Barbastro i od tej pory rozegrał łącznie pięć spotkań. Nie obyło się bez kontrowersyjnych sytuacji, kiedy w finale Superpucharu Hiszpanii otrzymał czerwoną kartkę, a w starciu z Benficą w LM popełnił kilka błędów, za które został skrytykowany.

Hiszpańskie media komentują decyzję Flicka ws. Szczęsnego

Na początku Hansi Flick stawiał na Inakiego Penę, który nie dał mu powodów do zmiany. Hiszpan zagrał w pucharowym starciu z Betisem (wtedy Szczęsny pauzował za czerwoną kartkę), a następnie wziął czynny udział w zremisowanej potyczce z Getafe. Teraz narracja Hansiego Flicka uległa zmianie. Z Wojciechem Szczęsnym w bramce FC Barcelona jeszcze nie przegrała, co podkreślał sam Niemiec. Ponadto zdradził, iż w kolejnym starciu z Atalantą również ujrzymy Polaka między słupkami.

Decyzje trenera FC Barcelony nie pozostały bez komentarza w hiszpańskich mediach. Albert Masnou z katalońskiego "Sportu" uważa, że ta decyzja "wzbudza wątpliwości" i "jest trudna do zrozumienia". Z kolei Laia Tudel Prades z "Catalunya Radio" informuje, że przez to w szatni Barcelony doszło do pewnego rozłamu.

Były hiszpański bramkarz reaguje. "To musi być coś osobistego"

Teraz głos nt. obsady bramki FC Barcelony zabrał były fenomenalny golkiper Realu Madryt czy Valencii - Santi Canizares. "Naprawdę tego nie rozumiem. To, co do tej pory widziałem u Szczęsnego, nie przekonało mnie, to musi być coś osobistego" - czytamy na łamach sport.es.

"W tej chwili nie uważam go za lepszego, ale myślę, że często, gdy przed nami długi sezon, trenerzy nie patrzą na krótką metę przy ocenie bramkarzy, ale na średnią i długoterminową perspektywę" - powiedział w programie "Cadena Cope".

Santi Canizares: Niewielu trenerów zna się na bramkarstwie

Zdaniem byłego bramkarza Flick ma uważać, że Szczęsny jest lepszy niż Inaki Pena. "Niezależnie, czy na to zasługuje, czy nie, buduje bramkarza na najważniejsze momenty sezonu" - kontynuował i dodał, że "w niektórych meczach Barca wygrała pomimo niego".

Były bramkarz Valencii uważa, że to normalne, że po długim czasie bez gry Wojciech Szczęsny miał problemy z oceną sytuacji. "Nie wiem, czy tak jest w przypadku Flicka, ale jestem zdania, że jest bardzo niewielu trenerów, którzy znają się na bramkarstwie. Najmądrzejszym trenerem jest ten, który ufa swojemu sztabowi szkoleniowemu, jeśli chodzi o wybór bramkarza" - zakończył.

Co ciekawe hiszpański "AS" pisał niedawno, że Jose Ramon de la Fuente - trener bramkarzy, bardziej opowiadał się za kontynuacją Peny jako podstawowego bramkarza w lidze hiszpańskiej. "Flick zdecydował jednak kontynuować grę ze Szczęsnym, który wygrał wszystkie swoje mecze w Barcelonie" - mogliśmy przeczytać.