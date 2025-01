Stało się! Oficjalnie ogłosili ws. Neymara. Padło słynne: "Here we go"

Siedem meczów i jeden gol - oto bilans występów Neymara w Al-Hilal. Powiedzieć, że pozyskanie Brazylijczyka było nietrafioną inwestycją, to nic nie powiedzieć. Saudyjczycy zapłacili za niego francuskiemu PSG bagatela 90 mln euro. Choć do końca kontraktu pozostało mu jeszcze pół roku, klub pozwolił mu odejść.

Neymar odchodzi z Al-Hilal. Jest oficjalny komunikat

We wtorek w mediach społecznościowych pojawił się stosowny komunikat w tej sprawie. - Al-Hilal i Neymar zgadzają się na rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron. Al-Hilal Club Company i Neymar Jr. uzgodnili rozwiązanie kontraktu za obopólną zgodą. Klub wyraża wdzięczność i uznanie dla Neymara za to, co zapewnił przez całą swoją karierę w Al-Hilal i życzy zawodnikowi sukcesów w dalszej karierze - czytamy na platformie X.

Oznacza to, że Neymar oficjalnie stał się wolnym agentem. Przez półtora roku w barwach byłej już drużyny rozegrał zaledwie 428 minut. Jedna minuta jego gry kosztowała zatem ponad 210 tys. euro. A do tego trzeba doliczyć bajońską pensję. Przez dwa lata piłkarz miał zarobić 160 mln euro. Jak poinformował brazylijski UOL, z części wynagrodzenia zrezygnował. Wszystko po to, by mogło dojść wielkiego powrotu.

Romano ogłosił hit! Neymar powraca. "Historia potwierdzona"

Brazylijskie media są pewne, że Neymar lada chwila podpisze kontrakt ze swoim pierwszym klubem - Santosem. Już kilka dni temu miał uzgodnić osobiste warunki umowy, która będzie obowiązywać do końca czerwca. Obecnie trwają rozmowy na temat ogłoszenia i prezentacji, a także planów logistycznych i zapewnienia bezpieczeństwa piłkarzowi po powrocie do Brazylii.

Wiadomość potwierdził na portalu X włoski dziennikarz Fabrizio Romano. - Neymar Jr wraca do Santosu, historia potwierdzona. Here we go! Al Hilal rozwiązało kontrakt Neya ze skutkiem natychmiastowym, ponieważ Brazylijczyk pojedzie teraz na badania medyczne i podpisze kontrakt jako nowy zawodnik Santosu. Powrót do Santosu, powrót do Vila Belmiro - napisał.

W Santosie Neymar grał do 2013 r., kiedy to przeszedł do FC Barcelony. W sumie wystąpił w 225 spotkaniach brazylijskiego klubu, w których strzelił 136 goli.