Stało się! Lewandowski odzyskał tytuł po roku przerwy

Na ostatnich trzynaście edycji piłkarza roku, aż jedenaście razy najlepszy okazywał się Robert Lewandowski. Tylko Łukasz Fabiański w 2018 roku i Piotr Zieliński rok temu potrafili przerywać dominację naszego wybitnego napastnika. W tym roku Lewandowski rzecz jasna też był nominowany, ale jego zwycięstwo znów nie wydawało się pewne.

Lewandowski i Zalewski o dwóch twarzach

Kapitan naszej kadry miewał wahania formy i to całkiem spore, jednak ostatecznie strzelił aż 42 gole dla FC Barcelony przez cały 2024 rok. Gorzej wyglądało to znów w reprezentacji Polski. Lewandowski do siatki trafiał tylko dwukrotnie, w obydwu przypadkach z rzutów karnych (1:1 na Euro z Francją i 3:2 w Lidze Narodów ze Szkocją). Euro 2024 można jeszcze do pewnego stopnia usprawiedliwić, zmagał się z urazem, przez który nie zagrał z Holandią. Jednak to był kolejny nieudany rok 36-latka z kadrą.

Skorupski pokazał klasę na każdym polu

Odwrotnością Lewandowskiego jest Zalewski. On był jednym z nielicznych plusów zespołu Michała Probierza. W kadrze błyszczał, w kadrze dawał konkrety, w kadrze potrafił zrobić coś z niczego. Co innego w klubie. W AS Romie polski wahadłowy ma problemy z regularną grą, a gdy już wchodzi na boisko, gra po prostu słabo. Rzymianie od lata próbują go sprzedać.

Łukasz Skorupski natomiast łączy zarówno dobrą grę w kadrze (szczególnie w meczu Polska - Francja na Euro, gdzie był piłkarzem meczu), ze świetną w klubie. Bologna po raz pierwszy od 60-ciu lat awansowała do Ligi Mistrzów, a po siedmiu meczach fazy ligowej ma 5 pkt. Większość zdobyli dzięki kapitalnej grze naszego bramkarza.

Ostatecznie statuetka po raz dwunasty w karierze powędrowała w ręce Roberta Lewandowskiego, który niejako odzyskał ją po roku przerwy. Sam piłkarz nie był rzecz jasna obecny na gali, nagrodę w jego imieniu odebrała jego mama.