Cristiano Ronaldo musiał na to patrzeć. Ponad 6 mln wyświetleń

Al-Nassr pokonało Al-Fateh 3:1 po bramkach Marwane'a Saadane'a (sam.), Mohameda Simakana i Cristiano Ronaldo. Dla gości, outsidera ligi saudyjskiej, trafił Mourad Batna. Trafienie Marokańczyka to był właściwie prezent od golkipera Al-Nassr.

Szaleństwo bramkarza, które sporo go kosztowało

To była 72. minuta meczu, wtedy Al-Nassr prowadziło 2:0. Stojący w bramce gospodarzy Bento poczuł się na tyle pewnie, że postanowił wdać się w drybling z zawodnikami gości. Ale od początku Brazylijczyk miał problemy z utrzymaniem równowagi, koordynacją ruchów, a potem popisał się niedokładnym podaniem.

Bento dostał podanie od jednego ze swoich obrońców. Natychmiast ruszyło do niego dwóch graczy Al-Fateh. Jeden instynktownie skoczył przed Brazylijczykiem, chcąc zablokować wybicie piłki. Bramkarz zamarkował jednak próbę zagrania i zgubił przeciwnika. Ale od razu zachwiał się, co przyczyniło się do późniejszych problemów.

Goście grali coraz wyższym pressingiem, a obrona Al-Nassr tylko stała i obserwowała, co robi Bento. Ten minął jednego rywala, ale przy drugim nie mógł już sobie pozwolić na drybling. Podał tuż obok niego. Jednak zrobił to na tyle nieporadnie i niedokładnie, że zagrał idealnie na nogę kolejnego z przeciwników.

Batnie pozostało jedynie odpowiednio ułożyć stopę i tak też zrobił. Podkręcił piłkę i niskim strzałem postarał się umieścić ją w siatce. Po drodze odbiła się od nóg jednego z wracających graczy Al-Nassr i wpadła do bramki. Al-Fateh złapało nieoczekiwanie kontakt, ale w końcówce kwestię wygranej rozstrzygnął Cristiano Ronaldo.

Jednak popisy i koszmarny błąd Beto stały się tematem numer jeden związanym z tym meczem, a nawet hitem sieci. Nagranie wideo z trybun przyciągnęło uwagę ponad 6,7 mln osób na Twitterze. Film wykręcił taki zasięg na profilu rosyjskiej modelki i influencerki, Swietłany Aleksiewej.

Al-Nassr zgarnęło trzy punkty, ale wciąż jest poza podium. Traci dwa punkty do trzeciej Al Qadisiyi. Dużo większą przewagę mają Al Hilal i Al Ittihad, odpowiednio po osiem punktów nad Al Nassr. Wydaje się, że to między tymi dwoma zespołami rozstrzygnie się walka o mistrzostwo Arabii Saudyjskiej.