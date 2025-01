Jeden klub rozbił bank! Sprawdź, kto dostał nagrody tygodnika "Piłka Nożna"

W roku 1973 tygodnik "Piłka Nożna" po raz pierwszy zorganizował swój plebiscyt, w którym wówczas wybierano Piłkarza Roku, Trenera Roku oraz Odkrycie Roku w polskim futbolu. Pierwszym piłkarzem, który wygrał, był Kazimierz Deyna. Od tamtej pory rok po roku kibice wybierają tych, którzy ich zdaniem okazali się najlepsi przez poprzednich 12 miesięcy. W trakcie tych 52 lat do kategorii dołączyły jeszcze Piłkarka Roku, Ligowiec Roku, Pierwszoligowiec Roku i Obcokrajowiec Roku. Kto został nominowany za rok 2025?

Piłkarz Roku

Nominowani:

Nicola Zalewski (AS Roma)

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Łukasz Skorupski (Bologna)

Zwycięzca: Robert Lewandowski - choć nie był to dobry rok dla naszego napastnika w reprezentacji Polski (tylko 2 gole z rzutów karnych, spadek z Dywizji A Ligi Narodów), to w Barcelonie przez cały 2024 rok strzelił aż 42 gole, pokazując zwłaszcza na początku bieżących rozgrywek, że mimo 36-ciu lat na karku, nadal potrafi pokazać wielką klasę.

Piłkarka Roku

Natalia Padilla-Bidas (Sevilla/FC Koeln)

Ewelina Kamczyk (FC Fleury 91)

Ewa Pajor (VFL Wolfsburg/FC Barcelona)

Zwyciężczyni: Ewa Pajor - królowa strzelczyń Bundesligi, która po transferze do Barcelony weszła do kobiecej wersji La Liga z drzwiami. Po szesnastu kolejkach ma na koncie 14 goli i jest liderką strzelczyń. To ona strzeliła też bramkę, która przyklepała pierwszy w historii awans Polek na mistrzostwa Europy.

Trener Roku:

Adrian Siemieniec (Jagiellonia Białystok)

Adam Majewski (reprezentacja Polski do lat 21)

Mateusz Stolarski (Motor Lublin)

Zwycięzca: Adrian Siemieniec - człowiek stojący za największym w historii sukcesem Jagiellonii Białystok. W wieku zaledwie 32 lat powalił Ekstraklasę na kolana i zdobył mistrzostwo kraju. Z kolei jesienią sezonu 2024/25 jego zespół udanie łączył grę w lidze z rywalizacją w europejskich pucharach, co nie udawało się wielu znacznie bardziej doświadczonym szkoleniowcom.

Odkrycie

Roku

Jakub Kałuziński (Antalyaspor)

Antoni Kozubal (GKS Katowice/Lech Poznań)

Kacper Urbański (Bologna)

Zwycięzca: Kacper Urbański - nieczęsto zdarza się, by 20-letni Polak grał regularnie w lidze z europejskiego Top 5, a w dodatku błyszczał w reprezentacji Polski. Tymczasem z Urbańskim dokładnie tak było. Jesień tego sezonu miał naznaczoną problemami z grą w Bologni, ale w poprzednim sezonie zrobił wiele, by klub ten awansował do Ligi Mistrzów. W kadrze, mimo nieudanego roku naszej reprezentacji, on często dawał nam powody do radości swoją przebojowością i odwagą w grze. Oby powiodło mu się na wypożyczeniu do Monzy.

Drużyna Roku

Jagiellonia Białystok

Reprezentacja Polski do lat 21

Reprezentacja Polski kobiet

Zwycięzcy: Jagiellonia Białystok - nic dodać, nic ująć. Pierwsze w historii mistrzostwo Polski i to będąc drużyną, grającą bardzo atrakcyjnie dla oka. Jesień w bieżących rozgrywkach również bardzo dobra, trzecie miejsce na półmetku sezonu. W dodatku w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy białostoczanie byli o krok od bezpośredniego awansu do 1/8 finału (Top 8). Ostatecznie zajęli 9. miejsce, ale będą faworytami dwumeczu w play-off z serbskim Backa Topola.

Obcokrajowiec Roku

Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok)

Benjamin Kallman (Cracovia)

Afimico Pululu (Jagiellonia Białystok)

Zwycięzca: Jesus Imaz - jeżeli Hiszpan przed poprzednim sezonem nie był legendą Jagiellonii, to teraz już na 100 proc. nią jest. Był główną postacią mistrzowskiego zespołu z Białegostoku (12 goli i 5 asyst), a w bieżących rozgrywkach wszedł na jeszcze wyższy poziom, bo już po rundzie jesiennej ma na koncie 10 goli i 3 asysty w Ekstraklasie.

Ligowiec Roku

Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)

Bartosz Kapustka (Legia Warszawa)

Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok)

Zwycięzca: Taras Romanczuk - ostoja środka pola i kapitan mistrzowskiej Jagiellonii Białystok z sezonu 2023/24. Świetna dyspozycja ligowa zapewniła mu powrót do reprezentacji Polski po pięciu latach, a z Holandią na Euro 2024 wyszedł nawet w pierwszym składzie. W bieżącym sezonie Jagiellonia "zimuje" na trzecim miejscu, a Romanczuk gdy jest w pełni zdrów, gra od deski do deski.

Pierwszoligowiec Roku

Karol Czubak (Arka Gdynia)

Kacper Karasek (Bruk-Bet Termalica Nieciecza)

Angel Rodado (Wisła Kraków)

Zwycięzca: Angel Rodado - największa gwiazda Wisły Kraków. Autor zwycięskiego gola w finale Pucharu Polski (2:1 z Pogonią Szczecin), król strzelców poprzedniego sezonu 1. Ligi (21 goli) oraz wicelider najskuteczniejszych graczy zaplecza Ekstraklasy w bieżących rozgrywkach z trzynastoma trafieniami na koncie.

Wydarzenie Roku (nagroda okolicznościowa) - pierwszy w historii awans polskiej kadry kobiet na Euro.