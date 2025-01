Tak Boniek podsumował Szczęsnego. Króciutko. "Zrobił błąd"

Wojciech Szczęsny przerwał piłkarską emeryturę po ok. 1,5 miesiąca, by dołączyć do FC Barcelony jako zastępstwo za kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Przez trzy miesiące budował formę na treningach i napędzał rywalizację z Inakim Peną. Ten, gdy grał, kosztownych błędów nie popełniał. Dlatego spodziewano się, że Polak będzie bramkarzem numer dwa do końca sezonu. Ale od początku tego roku sytuacja diametralnie się zmieniła. Częściej gra Szczęsny, drużyna nie przegrywa z nim na boisku.

Boniek komentuje powrót Szczęsnego

Po Szczęsnym wciąż widać, że długo nie grał, stąd np. czerwona kartka w El Clasico czy sprokurowany rzut karny w meczu z Benfiką Lizbona. Ale trzeba też przyznać, że Polak ma dobre momenty w spotkaniach, tym samym potwierdza, że łapie odpowiedni rytm. Dochodzi powoli do dyspozycji, którą prezentował w Juventusie.

Według Zbigniewa Bońka Szczęsny popełnił błąd, że przeszedł na emeryturę pod koniec lata. Sam go namawiał do zmiany decyzji i poszukania nowego klubu jeszcze w letnim okienku transferowym. W programie portalu goal.pl "Nasz Nius" przytoczył dialog, który przeprowadził z bramkarzem:

- Wojtek, czy ty jesteś do tego przekonany? Według mnie ty mógłbyś grać jeszcze z pięć-sześć lat.

- Nie, nie, z żoną podjęliśmy decyzję, kupiliśmy mieszkanie, dzieci, szkoła... Ja w ogóle nie chcę słyszeć.

- Słuchaj. Możesz zrezygnować, spokojnie żyć, ale możesz jeszcze grać w piłkę.

- Nie, nie, nie i nie.

Zdaniem byłego prezesa PZPN Szczęsnemu trudno było wrócić do sportowej rutyny, regularnych treningów i zmienić nastawienie. Ostatni mecz, który zagrał w 2024 r., to było spotkanie z Polski z Austrią na Euro (1:3). Brakowało mu ogrania.

- Wojtek mentalnie przez cztery miesiące był ex-piłkarzem. Odbudować ten sam timing, tę samą koncentrację, sposób myślenia, poświęcenia nie jest takie łatwe i to widzieliśmy. W meczu, który wygrali z Benfiką 5:4, jeżeli w bramce byłby Pena i by popełnił te błędy, które zrobił Wojtek, to podejrzewam, że w Polsce spalilibyście go na stosie. A u nas mówiliśmy, że Szczęsny uratował wynik, bo obronił jeden na jeden z Di Marią - zauważył Boniek w rozmowie z goal.pl.

Boniek jest przekonany, że w sierpniu 2024 r. Szczęsny nie powinien ogłaszać światu, że zakończył karierę. - Według mnie zrobił błąd, mówiąc, że chce kończyć. Bo dla mnie to on może spokojnie do 39 lat grać w piłkę - przyznał.

Wojciech Szczęsny w niedzielę zadebiutował w La Lidze. FC Barcelona pokonała Valencię 7:1. Kolejna okazja do gry już w środę. "Blaugrana" zmierzy się z Atalantą Bergamo w ostatniej kolejce fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Katalończycy są pewni 1/8 finału. Atalanta jest na siódmym miejscu, ale ma tylko punkt przewagi nad sześcioma zespołami.