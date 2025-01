Media: To on ma zastąpić Sahina i Piszczka w BVB

Nuri Sahin i Łukasz Piszczek zostali zwolnieni z Borussii Dortmund po porażce w Lidze Mistrzów z Bologną. Niemiecki gigant zanotował wówczas czwartą porażkę z rzędu. Nie wygrał żadnego spotkania w tym roku. W weekend Borussia zremisowała 2:2 z Werderem Brema, a na ławce zasiadł tymczasowy trener, Mike Tullberg, który na co dzień pracuje z zespołem U19.

Borussia zdecydowana ws. nowego trenera

"Sahin zaczął kombinować z taktyką, BVB grała coraz bardziej chaotycznie, a jej wyniki były "w kratkę". Było widać, że Turek szuka rozwiązania na wyjście z dołka, ale nie potrafił znaleźć konkretnego pomysłu. W praktyce kryzys się pogłębiał" - opisywaliśmy po zwolnieniu Sahina.

Borussia Dortmund musi jak najszybciej wyjść z tego kryzysu, dlatego potrzebuje jakościowego i doświadczonego trenera. Z BVB łączono kilka dużych nazwisk, m.in Erika ten Haga i Rogera Schmidta, ale żaden z nich nie dołączy do niemieckiego zespołu. Kilka dni temu niemieckie media podawały, że faworytem w wyścigu stał się Niko Kovac. Chorwat spędził prawie całą karierę piłkarską i większość trenerskiej w Niemczech. Pracował m.in. z reprezentacją Chorwacji, Eintrachtem Frankfurt, Bayernem Monachium i Wolfsburgiem, był też przez 1,5 roku na ławce trenerskiej AS Monaco, więc ma dość duże doświadczenie na bardzo wysokim poziomie. Od połowy marca jest bezrobotny.

Jeszcze przed weekendem przedstawiciele klubu rozmawiali z otoczeniem piłkarza. Według Floriana Plettenberga i Patricka Bergera, dziennikarzy Sky, już wtedy były "konkretne rozmowy". Sprawa nabiera rozpędu, na co wskazują kolejne doniesienia z Niemiec.

Jak podaje dziennik "Ruhr Nachrichten", szefowie BVB osobiście udali się w poniedziałek do Salzburga, gdzie Chorwat przebywa, aby dokończyć rozmowy i ostatecznie namówić go do nawiązania współpracy. Wiele wskazuje na to, że do tego dojdzie.

Borussia chce jeszcze uratować ten sezon, ale potrzebuje do tego nowego pierwszego trenera. Jest przekonana, że z Kovacem na pokładzie uda się uratować europejskie puchary. W tym momencie BVB jest w dolnej połowie tabeli Bundesligi, dokładnie na 11. miejscu i ma 26 punktów na koncie. Do czwartego VfB Stuttgart traci sześć punktów. W Lidze Mistrzów ma pewny awans do fazy pucharowej, ale chce zakończyć fazę ligową z twarzą. W środę zagra z Szachtarem Donieck.