Hiszpania wydała komunikat ws. selekcjonera. Jest ostateczna decyzja

Kiedy Luis De La Fuente przejmował pierwszą reprezentację Hiszpanii, zastanawiano się, czy to faktycznie dobre rozwiązanie. W piłce klubowej i zarazem seniorskiej ostatni raz pracował w 2011 r. w Deportivo Alaves, wcześniej prowadził Athletic Bilbao. Ale sporo czasu spędził właśnie w piłce reprezentacyjnej, doskonale poznał młodych hiszpańskich piłkarzy i ich potencjał. Mógł ich swobodnie wprowadzić do pierwszej drużyny, co w hiszpańskiej federacji potraktowano jako jego atut i przewagę.

Hiszpania z obecnym selekcjonerem na dłużej

RFEF mogło polegać na De La Fuente od lat. Z kadrami U19 i U21 zdobywał tytułu mistrzów Europy. a na igrzyskach olimpijskich w Tokio zajął czwarte miejsce, otarł się o złoty medal. Hiszpania przegrała w finale z Brazylią po dogrywce 1:2.

Selekcjoner powtórzył sukcesy także z seniorską reprezentacją, nie zawiódł żadnych oczekiwań. W 2023 r. Hiszpania wygrała Ligę Narodów, a w rok później została mistrzem Europy. W tym roku "La Furia Roja" ma szansę na kolejne dwa trofea. Może obronić puchar LN oraz wygrać Finalissimę, czyli superpuchar między mistrzem Europy i Ameryki Południowej. Do tego odbędą się eliminacje do mistrzostw świata - celem oczywiście awans na mundial w 2026 r. i walka o tytuł.

De La Fuente odmłodził hiszpańską kadrę, korzysta z talentów wypuszczonych przez kluby, mądrze nimi zarządza. RFEF dostrzegło szansę zbudowania wieloletniej perspektywy i ponownej dominacji w piłce reprezentacyjnej, dlatego postanowiono przedłużyć z nim kontrakt do końca mistrzostw Europy w 2028 r., które będą rozgrywane w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

"Trener przedłuża udaną i jednomyślnie chwaloną współpracę z RFEF. Dzięki swoim osiągnięciom wywołał falę sympatii, podziwu i uznania wśród fanów piłki nożnej i profesjonalistów. Nominowany do nagrody dla najlepszego trenera na gali FIFA The Best i Złotej Piłki, najlepszy trener według Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS). Te osiągnięcia są gwarancją, że Luis De La Fuente przygotuje reprezentację narodową na wysokim poziomie w obliczu zbliżających się wyzwań" - czytamy na stronie federacji.

Luis De La Fuente poprowadził reprezentację Hiszpanii w 28 meczach, wygrał 24 z nich, 2 przegrał i 2 zremisował. Wykręcił średnią 2,67 punktu na spotkanie.

Hiszpania to potencjalny rywal Polski w grupie eliminacyjnej MŚ. Aby Biało-Czerwoni zagrali z mistrzami Europy w walce o mundial, "La Furia Roja" musiałaby przegrać marcowy ćwierćfinał Ligi Narodów z Holandią.