Nie żyje Anthony Basso. Miał 45 lat

Przygodę z piłką Anthony Basso rozpoczynał w klubie Besancon RC, skąd na wczesnym etapie kariery wyciągnęli go skauci AJ Auxerre. Z ekipy występującej w Ligue 1 Francuz w 2000 roku przeszedł do Udinese. We Włoszech występował przez wiele lat. Zwiedził także tamtejsze Viterbese, Benevento oraz Chieti.

REKLAMA

Zobacz wideo Niesamowite, co Iga Świątek zrobiła w Australian Open. "To już widać" [To jest Sport.pl]

Nie żyje były kolega z drużyny Ireneusza Jelenia. Miał 45 lat

W 2004 roku Basso przeniósł się do norweskiego Vikinga Stavanger, po czym po dwóch latach wrócił do Auxerre. W końcu jego umiejętnościami zainteresowała się szkocka drużyna Heart of Midlothian FC. Buty na kołku francuski golkiper zawiesił w 2011 roku, reprezentując barwy szwajcarskiego Yverdon Sport.

Niestety w sobotę 25 stycznia klub z Edynburga przekazał w mediach społecznościowych, że Anthony Basso nie żyje. Zmarł w wieku zaledwie 45 lat. Przyczyna śmierci nie została podana. "Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Anthony'ego Basso. Francuz był członkiem naszej drużyny w latach 2007-09 i zawsze będzie częścią historii Hearts. W tych trudnych chwilach nasze myśli są z jego rodziną i bliskimi" - czytamy na platformie X.

Zobacz też: Frankowski bohaterem klubu! Zrobił to idealnie

Za czasów gry we francuskim AJ Auxerre kolegą Anthony'ego Basso z drużyny był Ireneusz Jeleń - 30-krotny reprezentant Polski, który zdobył dla kadry sześć bramek. Za to w Szkocji golkiper dzielił szatnię z Adrianem Mrowcem. Najwyższa wartość rynkową Basso osiągnął w 2006 roku. Wynosiła ona 500 tys. euro.