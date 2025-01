Była 92. minuta. Wtedy Milan dokonał niemożliwego. Tak się pisze historię!

W obecnym sezonie Serie A Milan spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań i własnego potencjału. W niedzielę mediolańska drużyna zmierzyła się u siebie Parmą. Zwycięstwo z walczącym o utrzymanie beniaminkiem było obowiązkiem. Tymczasem wcale nie okazało się to takie oczywiste.

Co za końcówka w meczu Milanu! To przejdzie do historii

Niespodziewanie to goście w 24. minucie wyszli na prowadzenie. W pierwszej połowie do remisu doprowadził Christian Pulisic, który wykorzystał rzut karny. W drugiej części gry nie działo się zbyt wiele. Aż do 80. minuty, kiedy to Parma strzeliła gola na 2:1. Sensacja wisiała na włosku. Beniaminek już witał się z gąską, jednak nagle piłkarze Milanu obudzili się w ostatnim momencie meczu.

W 88. minucie bramkę zdobył Strahinja Pavlović, jednak po analizie VAR została ona anulowana. Mimo to gospodarze nie spuszczali głów w dół. To, co stało się chwilę później, przejdzie do historii włoskiej ligi.

Najpierw w drugiej minucie doliczonego czasu gry po kapitalnym podaniu prostopadłym Yunusa Musaha do siatki w sytuacji sam na sam trafił Tijjani Reijnders. San Siro wybuchło z radości. W jeszcze większą euforię kibice wpadli kilkadziesiąt sekund później! Rozpędzony Milan wiedział, że moment na zdobycie zwycięskiej bramki jest idealny.

Ostatecznie po wielkim zamieszaniu w polu karnym Parmy do siatki trafił Samuel Chukwueze. Nigeryjczyk w niezbyt okazałym stylu trącił piłkę kolanem, jednak nie miało to żadnego żadnego znaczenia. - Ależ to jest końcówka! Coś pięknego, niesamowitego! - relacjonowali komentatorzy Eleven Sports. Milan dokonał czegoś niemożliwego. W zaledwie kilka minut odwrócił losy spotkania i rzutem na taśmę zgarnął trzy punkty dzięki wygranej 3:2.

Emocje sięgnęły zenitu do tego stopnia, że po ostatnim gwizdku trener gospodarzy Sergio Conceicao dosłownie rzucił się na Davide Calabrię. Cała sytuacja raczej nie przypominała celebrowania wyszarpanej wygranej, a ostrą kłótnię. Koledzy z drużyny musieli odciągać szkoleniowca od zawodnika. W skrócie: działo się naprawdę wiele.

Obecnie Milan z 34 punktami zajmuje szóste miejsce w tabeli Serie A.