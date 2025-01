Zawrzało w Ukrainie. Ujawnili zarobki Szewczenki. "Więcej niż Zełenski i Trump"

Andrij Szewczenko to jedna z najbardziej popularnych osób na Ukrainie. Laureat Złotej Piłki i zdobywca Ligi Mistrzów stał się wielkim ambasadorem tego kraju w świecie. Sami Ukraińcy wciąż pamiętają, że jako piłkarz poprowadził ich reprezentację do ćwierćfinału mistrzostw świata w 2006 r., a jako trener - do ćwierćfinału Euro 2020. Ostatnio jednak w tamtejszych mediach wybuchła związana z nim afera.

Tyle zarabia Szewczenko w Ukraińskim Związku Piłki Nożnej. "Zapisze się w historii"

A wszystko przez zarobki byłego znakomitego napastnika. Szewczenko od stycznia 2024 r. pełni funkcję prezesa Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej (UAF). Na stanowisku zastąpił Andrija Pawełkę. Jego przyjście do związku wiązało się z ogromnymi nadziejami na zmiany. Tymczasem światło dzienne ujrzały dość zaskakujące dla Ukraińców informacje.

Ujawnił je słynny dziennikarz Ihor Burbas. - Czy to prawda, że miesięczna pensja Andrija Szewczenki jako szefa UAF i komitetu kadr narodowych wynosi około 50 tysięcy dolarów (200 tys. zł - przyp. red.)? Jeśli to prawda, to gratuluję. Jest pan najlepiej opłacanym szefem UAF w historii. I z pewnością zapisze się pan tym w historii - mówił na swoim kanale na YouTubie.

Pensja Szewczenki wywołała burzę. Dostaje więcej od Trumpa

Dziennikarz zaznaczył, że pensja ta jest wielokrotnie wyższa niż ta, którą co miesiąc pobiera prezydent Ukrainy - Wołodymyr Zełenski. Pierwszej osobie w państwie co miesiąc przysługuje zaledwie 30 tys. hrywien, czyli ok. 720 dolarów. Mniej od Szewczenki zarabia nawet dopiero co zaprzysiężony prezydent Stanów Zjednoczonych - Donald Trump. Z racji pełnionej funkcji pobiera zaledwie 33 tys. dolarów.

Sprawa dla Ukraińców jest bulwersującą również dlatego, że poprzednicy Szewczenki z jednym wyjątkiem wynagrodzenia nie pobierali w ogóle. Robił to jedynie Anatolij Konkow. Pozostali pełnili funkcję szefa UAF publicznie lub łączyli je z innymi stanowiskami publicznymi. Dla porównania prezes PZPN według portalu olemagazyn.pl zarabia ok. 28 500 zł miesięcznie.