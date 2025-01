Wieczysta o krok od gigantycznego transferu! Biorą piłkarza z Ligi Mistrzów

Do tego, że Wieczysta Kraków potrafi zaszaleć na rynku transferowym, już się przyzwyczailiśmy. Jednak to, co może wydarzyć się niedługo, przebija absolutnie wszystko. Według informacji Mateusza Migi z TVP Sport o krok od dołączenia do polskiego drugoligowca jest Jakub Pesek. To czeski skrzydłowy Sparty Praga. Tej Sparty Praga, która rywalizuje w fazie ligowej Ligi Mistrzów, a 31-letni piłkarz razem z nią. Jeśli to się potwierdzi, będziemy świadkami największego transferu w historii 2. Ligi.

