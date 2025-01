Tak Hiszpanie nazwali Ewę Pajor po tym, co zrobiła w finale Superpucharu Hiszpanii

Dwie bramki, gol ze spalonego i obity słupek - to dokonania Ewy Pajor w finale Superpucharu Hiszpanii przeciwko Realowi Madryt. FC Barcelona wygrała to spotkanie aż 5:0, a reprezentantka Polski była przodującą postacią w swojej drużynie, co odnotowały media z Katalonii. "Niszcząca" - czytamy w jednym z dzienników.

