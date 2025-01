Manchester United oddaje piłkarza za 95 milionów euro. Jest ostateczna decyzja

Kibice Manchesteru United w ostatnim czasie nie mają zbyt wielu powodów do radości. Nie dość, że ich drużyna bardzo przeciętnie spisuje się w Premier League, to zawodnicy kupowani za dziesiątki milionów, którzy mają poprawić jakość drużyny, najczęściej okazują się transferowymi wpadkami. Do tego grona śmiało można zaliczyć Antony'ego Matheusa dos Santosa, znanego jako Antony.

Oficjalnie. Antony odchodzi z United. Kierunek Hiszpania

30 sierpnia 2022 roku potwierdzono, że angielski klub ściągnął Brazylijczyka z Ajaksu Amsterdam. Kwota transferu wyniosła łącznie ponad 100 milionów euro. Efekt? Fani Premier League zapamiętają go jedynie z bezsensownych obrotów z piłką wokół własnej osi. 16-krotny reprezentant Brazylii nie wniósł od zespołu United żadnej jakości.

W tym sezonie rozegrał 14 spotkań, w których zdobył zaledwie jedną bramkę. W ostatnich dniach Fabrizio Romano informował, że rozdrażnieni właściciele klubu rozważają wypożyczenie Antony'ego ze względu na jego słabą formę.

"Antony do Realu Betis! Zawarto ustne porozumienie pomiędzy wszystkimi stronami, także z Manchesterem United. Sprawdzane są dokumenty, a potem czas na podróż i badania lekarskie. Manchester United pozwoli mu odejść na wypożyczenie bez klauzuli kupna. Formalnie wróci do United w czerwcu" - przekazywał dziennikarz.

I tak też się stało. W sobotę obie strony oficjalnie potwierdziły, że Brazylijczyk został wypożyczony do Betisu. W Hiszpanii pozostanie przynajmniej do końca tego sezonu. Następnie wróci do Manchesteru United. Być może tam Antony odzyska dyspozycję, którą zachwycił władze Ajaksu przed laty. Przypomnijmy, w 82 spotkaniach rozegranych dla holenderskiego zespołu strzelił 24 gole i zanotował 22 asysty.

W angielskim klubie wystąpił w 14 spotkaniach więcej, jednak zdołał zdobyć zaledwie połowę tej liczby trafień. Obecna wartość 24-latka wynosi zaledwie 20 milionów euro. Dla porównania: trzy lata temu była ona prawie czterokrotnie większa. Betis po 21 rozegranych meczach zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli La Liga, mając na koncie 28 punktów.