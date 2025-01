Bednarek trafia w Premier League! Ależ to zrobił, bramkarz tylko patrzył

Jan Bednarek z pewnością żadnemu kibicowi nie kojarzy się ze strzelaniem bramek. Tymczasem w ostatnich dniach obrońca reprezentacji Polski udowadnia, że i ta umiejętność nie jest mu obca. W ostatnią niedzielę w meczu 22. kolejki Premier League jego Southampton przegrało 2:3 z Nottingham Forest. 28-latek w 60. minucie strzelił gola na 1:3.

