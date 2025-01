Pod tym względem Krychowiak "zmiażdżył" piłkarzy PSG. Sam o tym mówi

Grzegorz Krychowiak najwspanialsze lata kariery ma już raczej za sobą. W wieku niespełna 35 lat jest już byłym reprezentantem Polski, grającym obecnie w Anorthosisie Famagusta. Pomimo wielu sukcesów, tj. dwukrotny triumf w Lidze Europy czy ćwierćfinał Euro 2016, pewien moment jego przygody z piłką wiąże się ze sporym zawodem. Chodzi oczywiście o pobyt w PSG.

Krychowiak wrócił do czasów PSG. Wypalił w swoim stylu. "Może i byłem tylko rezerwowym, ale..."

Do Paryża Krychowiak trafił zaraz po Euro 2016 za niespełna 30 mln euro. Europejskiego gigant jednak nie podbił. Wyraźnie przegrał rywalizację o miejsce w składzie i już po roku musiał odejść na wypożyczenie do West Bromwich Albion. W sumie jego bilans w PSG to 19 występów i ani jednego gola i asysty. O ile pod względem sportowym pozostawał tłem, o tyle pod w innym aspekcie błyszczał najbardziej.

Tak przynajmniej sam twierdził w rozmowie z "Forbesem". Chodzi oczywiście o ubiór. - Może i byłem tam tylko rezerwowym, ale jeśli chodzi o styl, dawałem radę. Czy w szatni była modowa rywalizacja? Jeśli była, to ją zmiażdżyłem - wypalił wprost.

Krychowiak o paryskiej modzie. Nie gryzł się w język. "Miałem to w małym palcu"

Moda od dawna jest wielkim hobby stukrotnego reprezentanta naszego kraju. Jej tajników uczył się właśnie we Francji. - Zawsze lubiłem dobrze się ubrać. A gdzie można się tego nauczyć jak nie w Paryżu? Tu symbolami są domy mody Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Yves Saint-Laurent czy Christian Dior. Podglądałem, jak ludzie dobierają dodatki, materiały, jak się tym bawią. Gdy dołączyłem do PSG, miałem to w małym palcu - opowiedział.

Zainteresowania przerodziły się wkrótce w realny biznes. W 2018 roku Krychowiak otworzył własny butik z elegancką odzieżą dla mężczyzn w Warszawie. - Wcześniej garnitury szyłem we Francji. Kiedy pojawiła się oferta otwarcia Balamonte, od razu wiedziałem, że to dobry pomysł. Połączyłem pasję z biznesem. Dziś, kiedy spaceruję po Paryżu, zaglądam do sklepów z myślą, że może uda mi się znaleźć ciekawą inspirację - przyznał.