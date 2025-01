To była 93. minuta! Wszystkie oczy na Dawida Kownackiego

Jeszcze kilka lat temu Dawid Kownacki był jednym z najbardziej perspektywicznych polskich napastników młodego pokolenia. W 2017 roku odszedł z Lecha Poznań do Sampdorii za cztery miliony euro. Potem jego talent dostrzegli Niemcy, a konkretnie Fortuna Duesseldorf, która zapłaciła za siedmiokrotnego reprezentanta naszej kadry 6,75 miliona euro. Kolejnym przystankiem w karierze Kownackiego był transfer do Werderu Brema.

Co za forma Kownackiego! Odmienił losy meczu

Niestety w Bundeslidze Polak - łagodnie mówiąc - nie spisał się najlepiej. W zeszłym sezonie tylko sporadycznie podnosił się z ławki rezerwowych, co przełożyło się na zaledwie 364 minuty spędzone na boisku. Z tego powodu w sierpniu 2024 roku postanowił udać się na wypożyczenie do byłego pracodawcy, czyli Fortuny.

Tam 27-latek czuje się naprawdę świetnie. Od razu zaczął notować liczby, co w przypadku napastnika jest niesłychanie ważne. W sobotę 25 stycznia Kownacki pojawił się w pierwszym składzie ekipy z Duesseldorfu na wyjazdowy mecz 19. kolejki 2. Bundesligi przeciwko Karlsruher. W pierwszej połowie gospodarze kompletnie zdominowali spotkanie. Na przerwę schodzili do szatni, prowadząc 2:0. Dopiero w drugiej części gry drużyna Polaka się ocknęła. Gola kontaktowego już w 47. minucie strzelił 19-letni Dżenan Pejcinović.

Niedługo później sprawy w swoje ręce wziął Dawid Kownacki! Najpierw w 81. minucie pewnie wykorzystał rzut karny, doprowadzając do remisu. Zespół Fortuny mocno naciskał rywali w poszukiwaniu zwycięskiej bramki. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry goście otrzymali rzut rożny. Do piłki podszedł Shinta Appelkamp, który posłał idealne dośrodkowanie do Kownackiego. Kompletnie niekryty Polak z łatwością skierował piłkę do siatki strzałem z główki.

Tym samym dwa gole byłego zawodnika Lecha zapewniły Fortunie Duesseldor zwycięstwo 3:2 z Karlsruher! Tuż po drugiej bramce Dawid Kownacki zdjął koszulkę i ruszył do kolegów z drużyny celebrować trafienie. Był to jego kolejno szósty i siódmy gol w tym sezonie. Do tej pory rozegrał 15 spotkań na zapleczu Bundesligi. Formie Polaka regularnie przygląda się Werder Brema, który nadal jest jego głównym pracodawcą.

- Dawid bardzo pozytywnie się rozwinął. W nadchodzących miesiącach będziemy z nim rozmawiać na temat jego sytuacji sportowej. Obecnie plan jest taki, żeby wrócił do naszej drużyny latem - mówił ostatnio dyrektor sportowy Werderu Petera Niemeyera. Po 19. seriach gier Fortuna zajmuje piąte miejsce w tabeli z 30. punktami na koncie.