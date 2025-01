Ulubieniec Probierza zmienił klub. Niestety, druga liga

O Patryku Pedzie głośno zrobiło się, kiedy został powołany przez Michała Probierza do reprezentacji Polski. Środkowy obrońca występował wówczas w barwach trzecioligowego włoskiego SPAL. – Mówi się, żebyśmy stawiali na młodych. Na chłopaków z młodzieżówki. No to mamy chłopaka, który regularnie gra w kadrze U21. Zawsze byłem zadowolony z jego formy i zachowania. We wszystkich meczach wnosił bardzo dużo do naszego bloku defensywnego – tłumaczył wówczas swoją decyzję selekcjoner.

Ulubieniec Probierza zmienił klub

W ostatnim czasie słuch o Patryku Pedzie zaginął. Wszystko przez to, że wrócił do grającego w Serie B Palermo z wypożyczenia i nie wywalczył sobie miejsca w pierwszym składzie. Teraz reprezentant Polski w końcu o sobie przypomniał za sprawą transferu. Drugoligowy klub SS Juve Stabia 1907 oficjalnie poinformował w komunikacie, że wypożyczył Polaka do 30 czerwca 2025 roku. "Do Castellammare przyleci dziś wieczorem, by od jutra być do dyspozycji trenera Guido Pagliuki i jego sztabu" - czytamy.

- Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ uważam, że Juve Stabia to drużyna z dużą jakością i pokazała to w ostatnich miesiącach. Możemy walczyć i szukać szans przeciwko wszystkim drużynom w Serie B. Nie mogę się doczekać gry dla Juve Stabia. W zeszłym roku byłem na Stadio Romeo Menti i wiem, że kibice są fantastyczni i pomagają drużynie przez cały czas - wyznał Peda w rozmowie z klubowymi mediami.

Patryk Peda nie miał szans na grę w Palermo

Patryk Peda był w 2023 roku bohaterem sensacyjnego powołania do reprezentacji Polski. Piłkarz znalazł uznanie w oczach Michała Probierza, mimo że występował wówczas w trzecioligowym SPAL. Defensor zagrał z orzełkiem na piersi w trzech meczach - z Wyspami Owczymi (2:0, 90 minut), Mołdawią (1:1, 90 minut) i Czechami (1:1, 28 minut).

Przed startem sezonu 2024/25 Peda wrócił do drugoligowego Palermo z wypożyczenia ze SPAL. Łącznie rozegrał trzy spotkania, z czego 1 w lidze. Dało mu to w sumie 130 minut na murawie. Nic więc dziwnego, że odszedł do Juve Stabia. Jego nowa drużyna zajmuje aktualnie szóste miejsce w tabeli Serie B. Palermo jest piąte.