Kłopoty byłego trenera Radomiaka w klubie Mbappe. Koszmar

To zdecydowanie był jeden z najbardziej zaskakujących ruchów trenerskich być może nawet w historii Ekstraklasy. Bruno Baltazar w rundzie jesiennej przeciętnie radził sobie w Radomiaku Radom. Jego drużyna grała co prawda całkiem przyjemny dla oka futbol, ale koniec końców zdobyła tylko 20 punktów w osiemnastu meczach i ma ledwie dwa "oczka" przewagi nad strefą spadkową. Choć trzeba zaznaczyć, że radomian nie oszczędzały kontuzje (co oczywiście nie jest pełnym usprawiedliwieniem).

Z Radomia do Ligue 2. Widzieliśmy bardziej oczywiste rzeczy w Ekstraklasie

Dlatego ogromne było zaskoczenie, gdy Portugalczyk jeszcze przed końcem poprzedniego roku nagle odszedł z Radomia i to gdzie! Po Baltazara sensacyjnie sięgnęło drugoligowe francuskie SM Caen. To klub, którego większościowym właścicielem (wedle doniesień francuskiej prasy ma mieć 80% akcji) jest Kylian Mbappe. Zespół ten zwolnił trenera Nicolasa Seube, na co mimo słabych wyników narzekali kibice klubu, a w jego miejsce przyszedł właśnie Baltazar.

Czy była to dobra decyzja? Na pełną ocenę trzeba jeszcze poczekać, nie minął nawet pełny miesiąc. Natomiast początek portugalski szkoleniowiec ma absolutnie dramatyczny. Odkąd objął zespół, Caen rozegrało cztery ligowe spotkania. Ile punktów w nich zdobyło? Otóż... zero. Cztery mecze, cztery porażki z bilansem bramkowym 1:5.

Koszmarny początek Baltazara. Porażka za porażką

W piątek 24 stycznia Caen uległo na własnym boisku Grenoble 0:1, mimo wyraźnej przewagi w niemalże każdej statystyce. Rywale oddali tylko jeden celny strzał i to był właśnie ten, po którym w 44. minucie padł gol Brightona Labeau.

Seria porażek sprawiła, że sytuacja zespołu z trudnej zmieniła się w bardzo trudną. Caen zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli Ligue 2 i traci już 6 pkt zarówno do pierwszej w pełni bezpiecznej 15. lokaty, jak i do 16. miejsca, dającego grę w barażu o utrzymanie z drużyną z trzeciej ligi. Następny mecz będzie piekielnie ważny, bo zagrają na wyjeździe z piętnastym właśnie Troyes. Porażka może być fatalna w skutkach. Także dla trenera, bo choć pracuje nadal krótko, pięć porażek z rzędu mogłoby wywołać nerwową reakcję władz klubu.