To będzie rekordowa impreza. Wyłożą miliony, by zmodernizować polski stadion

Niemal 43 tysiące widzów, tyle może zasiąść na stadionie we Wrocławiu i niemal tyle pojawi się na nim pod koniec maja na finał Ligi Konferencji (LK). To będzie zresztą rekord tych rozgrywek, które do tej pory wieńczyły się pojedynkami na Stadionie Air Albania w Tiranie (22 tysiące widzów) i Fortuna Arena w Pradze (19 tys. widzów). To dlatego, gdy przedstawiciele UEFA wizytowali wrocławski obiekt, cieszyli się, że młody piłkarski format rozgrywek, wejdzie na wyższy frekwencyjny poziom.

Inwestycje na lata. "Mniejsze rachunki za prąd"

Wrocław na wyższy poziom też chce wejść pod względem infrastruktury, choć nie tylko z tego powodu, że na Dolny Śląsk przyjadą fani, dziennikarze i piłkarskie gwiazdy, być może z ekipami takimi jak Chelsea, czy Fiorentinę na czele.

- Liga Konferencji była świetną okazją, by zaplanować część inwestycji, które przydadzą się przy finale tych rozgrywek, ale też przydadzą się stadionowi na przyszłość. - mówi nam Marcin Janiszewski - Rzecznik Prasowy w Tarczyński Arena Wrocław. Rzeczy, które będą służyły na długie lata, jest sporo.

- Wymiana murawy, którą planujemy, związana jest docelowo z finałem Ligi Konferencji. Inne rzeczy jak modernizacja oświetlenia esplanady, czy nowoczesne sprawdzarki kart wstępu przy wejściach, sprawią, że będziemy płacili mniejsze rachunki za prąd, czy też łatwiejsza i sprawniejsza będzie ich konserwacja - punktuje Janiszewski. To oświetlenie na alejkach i promenadzie wokół stadionu już praktycznie jest gotowe. Nowoczesne i energooszczędne czytniki też. W sali prasowej zamontowano już też nowy duży ekran. Kończą się procesy wymiany procesora dźwięku i wzmacniaczy odpowiedzialnych za jakość komunikatów wygłaszanych podczas meczów przez spikera, instalowane są nowe urządzenia obsługujące multimedia na telebimach. Do tego dojdzie też lepszy system Wi-Fi dla dziennikarzy i fotografów.

- To są najdroższe, najważniejsze, największe inwestycje. Jest jeszcze szereg mniejszych, choćby nowe urządzenia do pielęgnacji murawy, modernizacja systemu IPTV - uzupełnia nasz rozmówca.

Jeśli doliczyć do tego wymianę murawy, którą zaplanowano pod koniec ligowego sezonu, to łącznie koszt wszystkich prac na stadionie powinien wynieść około 4 mln złotych.

Najpierw Śląsk, potem murawa

Prace, które są na ukończeniu, nie wpłyną na rundę wiosenną ekstraklasy i mecze Śląska Wrocław, który bitwę o utrzymanie w ekstraklasie wznowi 3 lutego. Ostatni mecz Śląsk rozegra na swym obiekcie 17 maja i to po tym spotkaniu stadion zostanie przykazany do dyspozycji UEFA.

-To jest uzgodnione z UEF-ą. UEFA będzie mieć 11 dni na przygotowanie obiektu. Jest pełna współpraca i akceptacja tego terminarza – przekazuje Janiszewski. Finał zaplanowano na środę 28 maja.

Działacze UEFA, którzy w związku z finałem Ligi Konferencji byli już we Wrocławiu kilka razy i oprócz stadionu wizytowali też Port Lotniczy, Halę Stulecia, Pola Marsowe i Wrocławski Rynek (w związku z imprezami towarzyszącymi) przylecą do Wrocławia ponownie na ostatnie kilka dni stycznia, by dopiąć ostatnie szczegóły.

Trudna sprawa z myciem membrany

Przy okazji finału Ligi Konferencji rozważano też jeszcze jedną sprawę, o której często wspominają kibice – czyszczenie białej, a właściwie już szarej półprzezroczystej membrany z włókna szklanego wokół stadionu. Stadionowa spółka zamówiła nawet próbne czyszczenie fragmentu powierzchni i poprosiła o kosztorys operacji "umycia" zewnętrznej części obiektu.

- Efekt czyszczeni membrany był niezadowalający i nie utrzymywał się za długo. Różnica po czyszczeniu była znikoma, po kilkunastu tygodniach między wyczyszczonym i nieczyszczonym fragmentem nie było już zupełnie widać różnicy. Biorąc pod uwagę koszty usługi zrezygnowaliśmy z niej - tłumaczy Janiszewski. Całą operację wyceniono na około pół miliona złotych. Membrana była czyszczona kilka lat temu, ale nie dało to oczekiwanego efektu. Pokrycie też szybko ściemniało. Nie jest to jednak teraz niezbędna rzecz, którą trzeba się zająć.

Finał Ligi Konferencji będzie czwartym finałem piłkarskich rozgrywek klubowych w Polsce. W 2015 roku Warszawa gościła finał Ligi Europy (na Stadionie Narodowym), a rok temu na tym samym obiekcie odbył się Superpuchar Europy. W 2021 Liga Europy kończyła się na stadionie w Gdańsku. W tym roku w rozgrywkach LK ciągle są polskie kluby - Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok.

Stadion we Wrocławiu w tym roku będzie miał kilka dużych imprez. Oprócz finału Ligi Konferencji planowany jest tam też Laser Show (w kwietniu), czy koncerty Andrea Bocellego (w czerwcu) oraz dwa występy Eda Sheerana (w sierpniu).