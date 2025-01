Szymański brutalnie zaatakowany. Mourinho stanął w jego obronie

Do zdarzenia doszło w 31. minucie. Sebastian Szymański i Sael Kumbedi ścigali się do piłki. Wyglądało na to, że pierwszy przy niej będzie Polak. Wtedy gracz Olympique Lyon postanowił zaryzykować i wejść wślizgiem, żeby wyprzedzić naszego reprezentanta. Jego wejście nie było do końca rozważne.

Brutalny faul na Szymańskim, mogło skończyć się tragicznie

Kumbedi najpierw zaliczył kontakt z piłką, ale nie wyhamował, ani nie starał się schować nogi, którą trafił Szymańskiego akurat w nogę, którą stawiał na murawie. Nie dość, że na niej spoczywałby ciężar ciała Polaka, to musiałaby znieść przeciążenie wynikające z wejścia rywala. Coś takiego teoretyczne powinno się skończyć koszmarną kontuzją kolana, ścięgna Achillesa lub stawu skokowego, albo w najgorszym razie złamaniem nogi.

Sędzia od razu zareagował, przerywając grę, dyktując rzut wolny dla gospodarzy i pokazując tylko żółtą kartkę. Kumbedi jedynie pokręcił głową, uważając, że interweniował czysto, zgodnie z przepisami. Gracze Fenerbahce natychmiast ruszyli do arbitra, próbując przekonać go do bardziej surowego ukarania piłkarza Lyonu. Ale Irfan Can Kahveci został ukarany żółtą kartką za dyskusje. Trenerzy tureckiej drużyny rozmawiali także z sędzią technicznym. Byli zdziwieni, że nie było tutaj bezpośredniej czerwonej kartki, mimo że wejście Kumbediego się do tego kwalifikowało. To był atak wyprostowaną, uniesioną nogą.

Szymański zwijał się z bólu, chował twarz pod koszulką, gdy opatrywali go lekarze na murawie. Na szczęście był w stanie kontynuować grę, dograł spotkanie do końca. Wynik jednak nie uległ zmianie, skończyło się bezbramkowym remisem.

Po meczu Jose Mourinho nie bał się skrytykować Simone Sozzy z Włoch, który był sędzią tego starcia. Uważa, że pomógł Lyonowi w wywalczeniu remisu, nie wyrzucając Kumbediego. Błędnie miał też ocenić inne zdarzenie.

- W meczu mieliśmy dwie nieprawidłowe sytuacje z czerwonymi kartkami. Wejście Kumbediego w Szymańskiego to wyraźna czerwona kartka. Sędzia podjął złą decyzję, a VAR go nie ostrzegł. Następnie dał niesłuszną czerwoną kartkę Niakhate, ale VAR skorygował tę decyzję. Następnie Kumbedi chwycił Szymańskiego za gardło i powalił go na ziemię, ale nie otrzymał kolejne żółtej kartki i nie został wyrzucony z boiska. Nie da się tego komentować, nie wspominając o VAR. Sędzia miał duży wpływ na mecz, a grając 11 na 11, był to trudny mecz - ocenił Portugalczyk.

Sytuacja Fenerbahce w LE nie jest najlepsza. Zajmuje 23. miejsce z dziewięcioma punktami na koncie, więc będzie musiało walczyć o awans do play-offów do samego końca. W przyszłym tygodniu zagra na wyjeździe z FC Midtjylland Adama Buksy, które jest tylko cztery miejsca wyżej i ma punkt przewagi.