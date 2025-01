Robert Lewandowski "gra z WOŚP". Oto co wystawił na licytacje

Już w najbliższą sobotę odbędzie się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem ogólnokrajowa zbiórka poświęcona jest onkologii i hematologii dziecięcej. Jak co roku na aukcjach WOŚP można wylicytować przedmioty przekazane również przez polskie gwiazdy sportu. W tym gronie nie brakuje Roberta Lewandowskiego. Co przekazał kapitan reprezentacji Polski? To prawdziwa gratka dla kibiców!

