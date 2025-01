Sensacyjny transfer rywala Milika?! "Ryzykuje kolejną aferę"

Arkadiusz Milik ponad pół roku czeka na powrót na boisko. I choć ostatnio pojawiało się coraz więcej pozytywnych informacji, to wciąż nie znalazł się w kadrze meczowej Juventusu. Niewykluczone, że lada moment będzie mógł odetchnąć, gdyż z klubu odejdzie konkurujący z nim o miejsce napastnik.

Dusan Vlahović może odejść z Juventusu. Sensacyjny kierunek

Niedawno informowaliśmy, że Dusan Vlahović ma stać się bohaterem hitowej wymiany między Juventusem a Manchesterem United. Tym samym do Włoch przyleciałby Joshua Zirkzee, który po fantastycznym okresie w Bolonii kompletnie rozczarowuje w angielskim klubie. Receptą dla niego miałby być właśnie powrót na Półwysep Apeniński.

Teraz nowe wieści przekazał za to portal Calciomercato. Po środowym spotkaniu z Club Brugge, w którym Serb zanotował jedynie osiem minut, kwestia odejścia ma być przesądzona. Choć kontrakt 24-latka wygasa dopiero z końcem czerwca przyszłego roku, to nic nie wskazuje na to, żeby miał okazję go wypełnić. Problemem może być jednak kwota sprzedaży, zwłaszcza że napastnik pobiera również bardzo dużą pensję (ok. 8 mln euro netto rocznie). "Juventus ryzykuje kolejną aferę, jak z Chiesą" - przekazano, nawiązując do zawodnika, który został sprzedany zaledwie za 13 mln euro.

Juventus miał się już pogodzić ze stratą pieniędzy, zwłaszcza że w 2022 roku wykupił Vlahovicia z Fiorentiny za blisko 84 mln euro. Rzekomo zapytanie o niego złożył Arenal, choć ten jest dużo bardziej zainteresowany Benjaminem Sesko z RB Lipsk. Innym klubem, który chętnie sprowadziłby Serba, jest AC Milan.

Zaznaczono, że piłkarz postrzegany jako "totalna klapa" w Turynie może zostać nawet wypchnięty przez aktualnego pracodawcę. Portal podaje, że klub mógłby nawet zaproponować Milanowi wypożyczenie do czerwca, dzieląc się pensję snajpera. "Milan rozważa tę propozycję" - czytamy.

Vlahović rozegrał dotąd 126 spotkań w barwach Juventusu, w których zdobył 53 bramki i zanotował 11 asyst. Jego zespół po 21. kolejkach Serie A zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 37 pkt.