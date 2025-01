Aż się wierzyć nie chce, co Hiszpanie napisali o Lewandowskim i Szczęsnym

To miał być dość łatwy mecz dla FC Barcelony, a okazał się drogą przez mękę. Już w 2. minucie do siatki trafił Vangelis Pavlidis. I choć potem wyrównał Robert Lewandowski, to potem przez katastrofalne błędy Wojciecha Szczęsnego rywale najpierw wyrównali, a potem wyszli na prowadzenie. Kiedy gola kontaktowego strzelił Raphinha, fani byli przekonani, że uda się wywieźć z Lizbony punkty. Ale wtedy nagle Ronald Araujo wbił piłkę do własnej bramki. Końcówka była jednak bardzo udana zarówno dla Szczęsnego, jak i całego zespołu Hansiego Flicka, który ostatecznie zwyciężył 5:4.

Hiszpanie krytykują formę FC Barcelony. Przejechali się po Polakach

Mimo zwycięstwa fanów katalońskiego klubu martwi forma piłkarzy. Jest ona wyjątkowa niestabilna. Pod koniec roku drużyna potrafi skompromitować się w lidze z Leganes czy boleśnie przegrać z Atletico, by potem rozbić Real Madryt i sięgnąć po Superpuchar Hiszpanii. Gdyby kolejne mecze kończyłyby się również zwycięstwami, to nikt nie powiedziałby złego słowa. Ale nagle przydarzył się remis z Getafe, a we wtorek prawdziwy rollercoaster emocji z Benficą.

Dziennik "Sport" stwierdził, że po świetnym początku sezonu liczono na to, że Barcelona będzie wykazywała się stabilnością emocjonalną oraz wynikową. Okazało się jednak inaczej, gdyż zaczęła tracić punkty z pozornie dużo słabszymi rywalami. Zaznaczono, że fani nie patrzą już na zespół tak, jak wcześniej, gdyż zrobili się coraz bardziej "podejrzliwi". Nieco bardziej rozpisano się na temat meczu z Benficą, gdyż po nim "euforia związana z wynikiem przysłoniła błędy zespołu".

I wówczas wspomniano o naszych zawodnikach. "Występ Szczęsnego był przedmiotem rozpatrzenia przez sądy. Co prawda kilka interwencji w końcówce zmusiło nas do złagodzenia krytyki, natomiast mimo to komentarze były dosadne" - oznajmiono. Skrytykowano potem Araujo oraz Lamine'a Yamala, który był "nieobecny" i w końcu przyszła pora na polskiego napastnika.

"Lewandowski, poza wykorzystaniem rzutów karnych, zaprezentował się bardzo słabo" - napisano. To wszystko nie ma jednak większego znaczenia, gdyż Barcelona wykazała się "siłą mentalną" i dzięki "nieskazitelnemu" podaniu Ferrana do Raphinhi zapewniła sobie "epickie i mrożące krew w żyłach zwycięstwo".

Wicemistrzowie Hiszpanii zajmują teraz drugie miejsce w fazie ligowej Ligi Mistrzów z dorobkiem 18 pkt i trzema punktami straty do liderującego Liverpoolu. Ostatnie spotkanie rozegrają za tydzień 29 stycznia, gdy na własnym stadionie zmierzą się z Atalantą.