Nowe wieści w sprawie Szczęsnego w FC Barcelonie! "Mundo Deportivo" ujawnia

Wojciech Szczęsny stał się w ostatnich dniach głównym tematem we wszystkich sportowych mediach zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii. Trudno się dziwić po tym, co zrobił we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Benficą. Choć w pierwszej połowie popełnił dwa katastrofalne błędy i był bliski zostania antybohaterem, to w drugiej uratował zespół przed porażką. "Mundo Deportivo" uważa, że przyszłość bramkarza zależy wyłącznie od Hansiego Flicka.

