To się dzieje! Karol Świderski wraca do Europy. Oto jego nowy klub

Charlotte FC poinformowało o sprowadzeniu do siebie Wilfreda Zahy. Były piłkarz m.in. Manchesteru United i Crystal Palace podpisał z amerykańskim klubem kontrakt, a transfer został oficjalnie ogłoszony. W związku z tym niepewny swojej przyszłości mógł być Karol Świderski. Jak się okazuje, on też za chwilę może mieć nowy klub.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny skończony w Barcelonie?!

Karol Świderski ma nowy klub? Charlotte FC już się z nimi dogadało

Dziennikarz Tom Bogert, który wcześniej donosił o transferze Zahy do Charlotte, informuje teraz o odejściu Karola Świderskiego. Jego zdaniem po polskiego napastnika zgłosił się już klub, który jest gotowy zapłacić za niego około dwóch milionów dolarów, czyli ponad osiem milionów złotych. Co to za klub?

Chodzi o grecki Panathinaikos FC, czyli obecnie wicelidera tamtejszej ekstraklasy. Bramkarzem tej drużyny jest inny reprezentant Polski - Bartłomiej Drągowski. Rzekomo Grecy i Amerykanie dogadali się już w sprawie transferu Świderskiego i ten dojdzie do skutku już lada moment. Tomasz Włodarczyk z Meczyków dodał, że napastnik podpisze umowę do 2027 roku.

Dla 27-latka były to powrót do ligi greckiej, w której radził sobie całkiem nieźle. W latach 2019-2022 był zawodnikiem PAOK-u Saloniki, z którego odszedł właśnie do USA. W barwach tej drużyny rozegrał 134 mecze, w których zdobył 35 goli i zaliczył 14 asyst. Ponadto w 2019 roku świętował mistrzostwo Grecji. Wygrał też dwa krajowe puchary.

Panathinaikos na wiosnę będzie nadal rywalizował w europejskich pucharach. W lutym ten zespół czeka rywalizacja z Vikingurem Rejkiawik w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji. W fazie ligowej 20-krotni mistrzowie Grecji zajęli 13. miejsce.

Obecnie napastnikiem Panathinaikosu jest Fotis Ioannidis - kapitan drużyny, który nie zachwyca dorobkiem strzeleckim. W tym sezonie ma na koncie trzy trafienia i jedną asystę w rozgrywkach ligowych. Najlepszym strzelcem drużyny jest z kolei ofensywny pomocnik Filip Djuricić z pięcioma bramkami.