Neymar nie miał nic do ukrycia ws. Mbappe. Jest kontra. "Mógłbym wiele mówić"

- Mieliśmy kilka dobrych lat przyjaźni, ale po przyjściu Leo Messiego zrobił się trochę zazdrosny. Nie chciał się mną z nikim dzielić. A potem były jakieś kłótnie i zmiana zachowania - powiedział Neymar o Kylianie Mbappe w podkaście Romario. 32-latek nie ukrywał, że jego relacje z dawnym kolegą z szatni z biegiem czasu się pogarszały. W końcu Francuz odniósł się do tych słow.

REKLAMA

Zobacz wideo Sceny na Nottingham! Kibice machają kartami i portfelami, aby sędzia uznał im bramkę!

Kylian Mbappe odpowiedział na głośne słowa Neymara. "Mógłbym wiele mówić"

26-latek udzielił wywiadu stacji TNT Sports Brazil. Co chciał przekazać? - Prawda jest taka, że nie mam nic do powiedzenia. Jestem bardzo skoncentrowany na tym, co robię tutaj, w Madrycie - powiedział (cytat za Eurosportem).

Przy tym nie szczędził komplementów zawodnikowi Al-Hilal. - Mam wiele szacunku dla Neymara. Mógłbym wiele mówić o Neymarze, ale chcę pamiętać pozytywne strony, wyjątkowego zawodnika w historii piłki nożnej i wszystkie chwile, które przeżyliśmy w Paryżu - oględnie wyjaśnił. Wspólnie zdobyli wiele tytułów krajowych, a nawet zagrali w finale Ligi Mistrzów 2019/2020 (porażka 0:1 z Bayernem Monachium Roberta Lewandowskiego).

Zobacz też: Rośnie napięcie na linii Probierz - Boniek. Niespodziewana wymiana "uprzejmości"

Kylian Mbappe nie myśli o Neymarze, a o Realu Madryt. "Wszystkiego najlepszego"

Następnie Francuz jeszcze raz podkreślił, że po wyjeździe z ojczyzny koncentruje się na nowych wyzwaniach. - Teraz jestem w Realu i chcę cieszyć się pobytem w Madrycie. Życzę wszystkiego najlepszego Neymarowi oraz całej jego rodzinie i przyjaciołom - zakończył.

Kylian Mbappe i Neymar wspólnie rozegrali 136 meczów w barwach PSG w latach 2017-2023. Razem zdobyli pięć mistrzostw Francji, trzy krajowe puchary, cztery Superpuchary Francji oraz dwa Puchary Ligi Francuskiej. W tym czasie zanotowali 54 wspólne udziały przy bramkach.