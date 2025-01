Niewiarygodne, czym zajmuje się Ronaldinho. "Nadszedł czas"

Ronaldinho to bezsprzecznie jeden z największych geniuszy piłki nożnej, jakich świat kiedykolwiek widział. Mało kto potrafił tak czarować na boisku jak on, ale niestety miał też ogromny talent do marnowania swojego potencjału przez niezbyt sportowy tryb życia i zamiłowanie do imprez. Zresztą pozaboiskowe problemy przeniknęły także do jego życia po karierze. Ronaldinho zmagał się z licznymi kłopotami finansowymi, a w Paragwaju w 2020 roku trafił nawet na jakiś czas do więzienia za posługiwanie się fałszywym paszportem.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska sztafeta z brązowym medalem mistrzostw Europy w short tracku. Pierwszy raz od 12 lat!

Ronaldinho przyjedzie do Polski już latem. Póki co, koncentruje się na wielkim projekcie

Teraz jednak życie Brazylijczyka nieco się uspokoiło. W czerwcu tego roku przyjedzie nawet do Polski, by dokładnie 21 czerwca zagrać na Stadionie Śląskim w Chorzowie w meczu legend reprezentacji Polski i Brazylii. Co natomiast aktualnie robi legenda FC Barcelony? Jak się okazuje, wcale niemało, a wszystko związane jest z projektem stworzonym przez samego Ronaldinho.

Ów projekt nazywa się "Manual do Bruxo", co nawiązuje do przydomku słynnego piłkarza "O Bruxo", czyli "Czarodziej". To specjalny program służący do wyszukiwania talentów piłkarskich w Brazylii i na całym świecie. Szczegóły zdradza hiszpański dziennik "Marca". Do programu może zarejestrować się każdy, niezależnie od pochodzenia czy statusu majątkowego. Wystarczy wejść na stronę programu. Jak informują Hiszpanie, zainteresowanie jest ogromne, bo do selekcji zgłosiło się już ponad 300 000 młodych zawodników.

Ronaldinho chce spłacić dług wdzięczności

Na czym dokładnie będzie to polegać? - Dzięki innowacyjnej akcji Ronaldinho zaoferuje kompleksowe lekcje na temat swojego dryblingu i mistrzowskich ruchów, które zawsze był w stanie wykonać na boisku. Początkowo uczniowie projektu będą mieli okazję zademonstrować swoje talenty w bezpośrednich selekcjach organizowanych przez gwiazdę w całej Brazylii. Idol zaprezentuje szereg atrybutów technicznych, które powinien posiadać dobry piłkarz - czytamy.

Wszelkie szczegóły dotyczące planu programu, lekcji i selekcji poznamy 26 stycznia, gdy odbędzie się oficjalna prezentacja na żywo z udziałem Ronaldinho. - Przez całą moją karierę otrzymałem miłość i podziw wielu fanów z całego świata. Nadszedł czas, aby się odwdzięczyć. Wraz z całym zespołem "Manual do Bruxo" przygotowałem selekcję talentów, aby nauczyć młodych ludzi, którzy marzą o piłce nożnej wszystkiego, co wiem. Mam nadzieję, że dzieciakom się to spodoba. Po prostu chcemy pomóc - powiedział legendarny Brazylijczyk.