Sceny w słynnym studiu po bramce Barcelony. Legendy nie wiedziały, co zrobić. "Awaria"

Starcie Benfiki Lizbona z FC Barceloną (4:5) już można uznać za kandydata do meczu roku. To była prawdziwa przejażdżka roller coasterem. Spotkanie przeżywali też eksperci słynnego studia stacji CBS, czyli Thierry Henry, Jamie Carragher i Micah Richards. Emocje ponosiły gości do tego stopnia, że nie wytrzymała marynarka jednego z nich. Kłopotliwa sytuacja już jest hitem sieci.

