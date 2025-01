Wielki polski talent ląduje w Juventusie. To była propozycja nie do odrzucenia

"Nie unikniemy patosu - Polki dokonały rzeczy historycznej, absolutnie wspaniałej! Ewa Pajor, golem przeciw Austrii, pozwoliła kobiecej piłce w Polsce narodzić się na nowo. Tak wielkie jest znaczenie awansu na Euro 2025" - pisał dziennikarz Sport.pl Dawid Szymczak, komentując grudniowy awans drużyny Niny Patalon na mistrzostwa Europy. Żelazna kurtyna kobiecego futbolu opadła dzięki Polsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Idol z dzieciństwa Jakuba Koseckiego? "Chciałem być jak on"

"Jedna z najzdolniejszych". Polka trafia do Juventusu

Piłka nożna kobiet w Polsce to od dawna nie tylko Ewa Pajor. Awans reprezentacji seniorek jest kamieniem węgielnym, ale polska kobieca ma się coraz lepiej także na niższych szczeblach wiekowych.

W październiku ubiegłego roku drużyna do lat 17 - będąca nadzieją na kontynuację dzieła drużyny Niny Patalon - grała na mistrzostwach świata. To była konsekwencja Euro w tej samej kategorii wiekowej, które Polki zakończyły na trzecim miejscu. Na mundialu, gdzie skala trudności była jeszcze większa, Biało-Czerwone dotarły do ćwierćfinału. W nim minimalnie przegrały z Koreą Płn. - późniejszymi mistrzyniami świata. Członkini tamtego zespołu - lewoskrzydłowa Krystyna Flis - zmieniła właśnie klub. Przeniosła się z Czarnych Sosnowiec do Juventusu.

Czytaj: Niebywałe. Polka poszła w ślady Macieja Rybusa. Jest już reakcja

- Krysię obserwowałem od dłuższego czasu - jeszcze pracując w Śląsku Wrocław widziałem jej rozwój i to, jakie postępy robi. Uważam, że to jedna z najlepszych zawodniczek z kadr młodzieżowych w Polsce. Bardzo dobry charakter do sportu i pracy, skromna dziewczyna i bardzo świadoma tego, co chce osiągnąć i jak chce to osiągnąć - mówi Sport.pl Maciej Bączyk, dyrektor ds. skautingu w Czarnych Sosnowiec. To człowiek, który odegrał dużą rolę w jej rozwoju.

- Jak tylko przyszedłem do Sosnowca, to Krystyna była dla mnie transferowym priorytetem. Chciałem ją tutaj ściągnąć, choć nie zakładałem, że ten pobyt będzie tak krótki - tłumaczy Bączyk. - Podpisaliśmy dwuletni kontrakt, ale w rozmowach pojawiały się z jej strony sugestie, że docelowo zagranica jest dla niej marzeniem. Umówiliśmy się, że jeśli pojawi się rozsądna oferta z topowego klubu, to nie będziemy tego blokować. Taka się pojawiła po mistrzostwach świata do lat 17, na których Krysia była wyróżniającą się zawodniczką naszej reprezentacji - tłumaczy.

Bączyk zaznacza, że zawodniczka już od dawna znajdowała się na radarze włoskiego giganta. Trudno więc mówić o niespodziance.

- To jest transfer definitywny i gotówkowy. Nie chcę mówić o konkretnych kwotach. Juventus obserwował Krysię od dłuższego czasu - widział ją w meczach eliminacyjnych kadry Marcina Kasprowicza. Oni nawet nie zapraszali jej na testy, zwrócili się do nas z zapytaniem, czy możemy ją wysłać na testy medyczne. Pojechała na dwa dni, zobaczyła, jak to wygląda na miejscu i doszliśmy do porozumienia. Zawsze ma drzwi otwarte, gdyby, nie daj Boże, powinęła jej się noga, ale wiem, że sobie poradzi - dodaje nasz rozmówca.

Flis w ostatnich miesiącach częściej można było oglądać na boisku w koszulce z białym orzełkiem niż w barwach klubowych. Maciej Bączyk wyjaśnia problem, z jakim muszą zmagać się młode piłkarki w Polsce.

- Mało grania w piłce seniorskiej kobiet wynika z tego, że przepisy piłki juniorskiej są dziwne. Zgrupowania i eliminacje organizowane są w terminach ligowych, więc te dziewczyny nie mają szans na regularną grę w lidze. Liczyliśmy na to, że jak Krysia i inne nasze zawodniczki przejdą do kadry U-19, to będzie możliwości na tę grę więcej. Miała być naszą kluczową zawodniczką w przyszłym sezonie. Są natomiast propozycje, których nie można odrzucić. Dla nas to też promocja i kolejne spełnienie naszej filozofii.

To droga, z której Czarni Sosnowiec nie zamierzają zbaczać. W styczniu 2024 r. klub wytransferował Oliwię Szperkowską do innego giganta - Paris Saint-Germain. Przed laty Sosnowiec na Monachium i słynny Bayern zamieniała Weronika Zawistowska. Nie tylko w Sosnowcu wiedzą, jak wypromować piłkarkę do wielkiego klubu. Emilia Szymczak i Weronika Araśniewicz dziś trenują w FC Barcelonie. Z Polski do Katalonii wysyłały je Górnik Łęczna i KKP Warszawa. Magdalena Sobal z Pogoni Tczew trafiała do Juventusu. Obecnie jest wypożyczona do Brescii.

Czas pokaże, czy Krystyna Flis, która 4 stycznia obchodziła swoje 18. urodziny, w przyszłości będzie stanowić o sile polskiej reprezentacji seniorek. Lepszego prezentu na wejście w dorosłość nie mogła sobie wymarzyć.