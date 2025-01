Sensacyjne doniesienia ws. transferu Neymara. Romano ujawnia

Kariera Neymara jest pełna wzlotów i upadków. Brazylijczyk w 2017 roku zaskoczył świat, gdy odszedł z FC Barcelony i przeniósł się do PSG. W stolicy Francji skrzydłowy czarował przez sześć lat i zdecydował się na transfer do Arabii Saudyjskiej. Jednak za wiele tam nie pograł, bo zaledwie siedem meczów. Wszystko przez kontuzje, które wykluczyły go na bardzo długi czas.

Fabrizio Romano o przyszłości Neymara

Od jakiegoś czasu mówi się, że dni 32-latka w Arabii Saudyjskiej są policzone. Brazylijczyk nie został nawet zarejestrowany w Saudi Pro League, co oznacza, że powoli może się żegnać z klubem. Jego kontrakt wygasa w czerwcu 2025 roku i nic nie wskazuje na to, że zostanie przedłużony.

Jakiś czas temu Sky Sport News informował, że Neymar rzekomo miałby przenieść się do Interu Miami, gdzie miałby odtworzyć słynny tercet z Messim i Suarezem. Później pojawiły się doniesienia, że mógłby wrócić do Santosu. Teraz na temat przyszłości Brazylijczyka wypowiedział się włoski dziennikarz Fabrizio Romano, który był gościem programu na kanale Meczyki.pl na YouTube.

- Brazylijczyk jest chętny na powrót do Santosu. Klub pracuje nad transferem, ale wszystko zależy od Al-Hilal. Na ten moment Saudyjczycy mówią "nie". Bardziej prawdopodobny wydaje się transfer do Chicago Fire - powiedział Romano.

Kosmiczne zarobki Neymara

Neymar przeniósł się do Arabii Saudyjskiej za około 90 mln euro. Brazylijczyk zarabia w klubie bajońską sumę. Jego kontrakt ma opiewać na około 200 milionów euro rocznie. "Oznacza to, że w 2024 Neymar zagrał dwa mecze, w trakcie których przebywał na boisku przez 42 minuty. Nie przeszkodziło mu to jednak, aby w tym czasie zarobić aż 101 milionów euro! W praktyce oznacza to, że za jeden mecz zgarnął 50,5 miliona, a za minutę rozgrywanego spotkania inkasował 2,4 miliona" - wyliczył Michał Chmielewski, dziennikarz Sport.pl