Wielki gwiazdor potwierdził propozycje z Rosji. Te słowa mówią wszystko

Jeszcze w 2019 roku wartość rynkowa Paula Pogby oscylowała w granicach stu milionów euro. Trzy lata wcześniej transakcja z udziałem Francuza na linii Juventus - Manchester United, opiewająca na 105 milionów euro, była wówczas najdroższym transferem świata. Niestety wraz z upływem czasu kariera Pogby podążała w coraz gorszym kierunku.

Pogba trafi do Rosji? Jest jasna deklaracja

Latem 2022 roku 91-krotny reprezentant Francji wrócił do Juventusu na zasadzie wolnego transferu. Po powrocie do Włoch zaczęły nękać go kontuzje, przez co tylko sporadycznie pojawiał się na murawie. Gdyby tego było mało, w zeszłym roku został bohaterem afery dopingowej. W jego organizmie wykryto podwyższony poziom testosteronu. Niemal natychmiast został zawieszony.

Nie skorzystał z ugody proponowanej przez Światową Agencję Dopingową. Złożył wniosek sądowy do Trybunału Antydopingowego ds. Sportu, aby odwołać się od aż czteroletniej dyskwalifikacji. Finalnie kara została zmniejszona przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) do 18 miesięcy. W praktyce oznacza to, że Paul Pogba będzie mógł zatrudnić się w nowym klubie w marcu tego roku. Jego kontrakt z Juventusem wygasł 1 grudnia.

15 marca Francuz będzie miał 32 lata. Czy w takim wieku i po tak długiej przerwie będzie miał jeszcze szanse dołączyć do najlepszych klubów w Europie? Okazuje się, że go sytuacją już teraz interesują się Rosjanie. Przypomnijmy, drużyny z kraju agresora, który rozpoczął wojnę na Ukrainie, zostały wykluczone z europejskich pucharów. Ostatnio Pogba ujawnił, że otrzymał oferty od rosyjskich pracodawców, jednak nie jest nimi zainteresowany.

Woli poczekać na opcję zatrudnienia w ekipie, która występuje w Lidze Mistrzów. - Szczerze mówiąc, są już takie propozycje. Niektóre ciekawe, inne nie bardzo. Przykładowo możesz wyjechać i zagrać w Rosji. Widziałem takie oferty, ale nie jest to cel, który chcę osiągnąć - powiedział w wywiadzie na kanale Aminematue na platformie Twitch. - Chcę grać w najlepszych klubach, które grają w Lidze Mistrzów - dodał.

Nie wiadomo jednak, czy jakikolwiek zespół z europejskiego topu będzie chciał przygarnąć Francuza po dopingowym skandalu. Niedawno media przekazywały, że jego ściągnięciem interesuje się ponoć Olympique Marsylia oraz brazylijskie Corinthians, które w transferze Pogby miałoby być wspomagane przez... agencję towarzyską. Inną opcją dla byłej gwiazdy Juventusu i Manchesteru United ma być wyjazd do MLS.