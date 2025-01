Hiszpanie są pewni ws. Szczęsnego. Zapadła decyzja. "Flick wybrał"

Wojciech Szczęsny ma na koncie trzy występy w barwach FC Barcelony. Z pewnością zagrałby czwarty raz, w Pucharze Króla z Betisem (5:1), gdyby nie czerwona kartka w finale Superpucharu Hiszpanii. Wcześniej pewne miejsce miał Inaki Pena, który ma występować przede wszystkim w La Lidze. Bronił w ostatnim meczu z Getafe (1:1).

Hiszpanie już wiedzą ws. Wojciecha Szczęsnego

Jeszcze przed ligowym starciem z zespołem z przedmieść Madrytu mówiło się, że Inaki Pena będzie grał tylko w lidze, a Wojciech Szczęsny w meczach pucharowych. Wydaje się, że to sprawiedliwy podział, patrząc na to, że Hansi Flick chce pomóc Peni w rozwoju i nabraniu pewności siebie. Dlatego chce mu dać możliwość gry co tydzień. Ale na Ligę Mistrzów potrzeba doświadczenia na światowym poziomie, które posiada właśnie Szczęsny.

Polski bramkarz był chwalony przez trenera "Blaugrany" na konferencji prasowej przed jutrzejszym starciem z Benfiką Lizbona. - Jego osobowość jest niesamowita, jest mistrzem. Myślę, że to jeden z najlepszych transferów, jakich dokonaliśmy. Nie tylko ze względu na jego sposób gry, ale także ze względu na jego wsparcie dla zawodników. Wspaniale jest widzieć jego i sposób, w jaki przekazuje swoje doświadczenie młodym piłkarzom - mówił Niemiec.

Te słowa wzmocniły przekonania hiszpańskich mediów o tym, że Szczęsny będzie bramkarzem Barcelony w LM. Dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego starali się jeszcze potwierdzić w swoich klubowych źródłach, czy zobaczymy Polaka we wtorkowy wieczór na Estadio da Luz w Lizbonie.

Toni Juanmarti, dziennikarz katalońskiej gazety "Sport", poinformował, że ostateczna decyzja co do obsady bramki już zapadła. Wojciech Szczęsny będzie golkiperem "Blaugrany" na mecze Ligi Mistrzów. Co prawda Flick nie jest skłonny zdradzać swoich planów co do wyjściowego składu, ale tutaj sprawa jest przesądzona.

"Uważam, że Hansi Flick wybrał Wojciecha Szczęsnego do gry w Lidze Mistrzów UEFA" - podał dziennikarz.

To nie pierwszy raz, kiedy podział bramkarzy na dane rozgrywki występuje w Barcelonie. Tak było chociażby w sezonie 2014/2015, kiedy "Blaugrana" zdobyła tryplet. W lidze bronił Claudio Bravo, a w pucharowych meczach Marc-Andre ter Stegen.

FC Barcelona zagra z Benfiką Lizbona w ramach siódmej kolejki fazy zasadniczej LM. Zwycięstwo powinno zapewnić "Dumie Katalonii" miejsce w 1/8 finału rozgrywek.

Mecz Benfica Lizbona - FC Barcelona we wtorek o godzinie 21:00. Relacja na żywo będzie dostępna na Sport.pl.